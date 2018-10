Rosa Menga neo membro XII Commissione Affari Sociali Camera

Di:

“Come rappresentante dei cittadini in Parlamento e prima ancora come medico, ho il dovere di infondere tutte le mie energie nel lavoro che sono stata chiamata a portare avanti in questa nuova ed impegnativa sfida.” Così, Rosa Menga, parlamentare M5S ufficializza l’ingresso nella XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati.

“Il mio impegno – continua Menga – sarà incentrato sulla tutela della salute pubblica e sul miglioramento della qualità di vita di tutti gli italiani. La mia è una missione, una scelta di vita che d’ora in avanti metto al servizio del Paese, consapevole delle responsabilità che mi assumo. Lascio il mio posto in Commissione Difesa con gratitudine e profonda stima verso tutti i commissari che mi hanno trasmesso il loro sapere e la loro esperienza in questi primissimi mesi di legislatura e ringrazio la presidente della Commissione Affari Sociali, Marialucia Lorefice, il capogruppo Massimo Enrico Baroni e tutti i miei colleghi e le mie colleghe M5S che mi hanno già accolta calorosamente e con i quali, sono certa, sapremo lavorare al meglio con un unico obiettivo: il bene dei cittadini”