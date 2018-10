“The Miss globe”: c’è Rosa Fariello di Manfredonia (foto)

Di:

Manfredonia, 02 ottobre 2018. “Porto con me tutto l’amore per ol mio paese. Il rispetto di tutta quella gente che ha creduto in me”. Rosa Fariello, 23enne di Manfredonia, presente al concorso di bellezza mondiale “THE MISS GLOBE”, in programma a Tirana (Albania) dal 09 al 23 ottobre 2018.

“La mia partecipazione a questo concorso mondiale é nata tramite un concorso internazionale, svoltosi a Taranto, ‘MISS MOTORS’, organizzato dal patron Bruno Dalto, con l’obiettivo di associare la bellezza alla SICUREZZA STRADALE”, spiega Rosa a StatoQuotidiano.

“Alla finale del concorso vinsi la fascia come miss motors cinema. Questa vittoria mi ha concesso l’accesso al concorso mondiale, dove sono l’unica ragazza che rappresenterà l’Italia. Tra qualche giorno parto per l’Albania, e vorrei salutare i miei concittadini e la mia nazione. Porto con me tutto l’amore, l’umiltà del mio paese il rispetto di tutta quella gente che ha creduto in me. Un grazie particolare al patron, del concorso di MISS MOTORS, Bruno Dalto e alla Topazio Eventi, che ha scoperto in me le qualità per competere a livello mondiale. Porto con me la mia semplicità e le mie tradizioni italiane. Un abbraccio grande alla mia città natale: Manfredonia”.

Redazione StatoQuotidiano.it