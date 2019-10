Asd Piloti Sipontini pronta per il 24° Rally del Molise

Di:

Monte Sant’Angelo, 02 Ottobre 2019. Tutto pronto in casa Asd Piloti Sipontini per la trasferta molisana che schiera ai nastri di partenza ben 3 equipaggi. Sono Lino Acco con alle note Serena Annapaola in classe K11 a bordo della loro performante Renault Clio Maxi,ex Ragnottì,reduce dal successo di classe al 9° Porta del Gargano. In classe N4 ci sono Andrea Rotondo navigato da Nicolò Barla su Mitsubishi Lancer evo 9 anche loro reduci da un’ottima prestazione che gli ha portati sul gradino più alto del podio di classe al Porta del Gargano. Ritorno invece per Andrea Bondanese navigato dal veterano Saverio Cotrufo porteranno la loro Renaul Clio di classe N3 ai nastri di partenza di questo 24° Rally del Molise gara valida per la Coppa Rally Aci Sport di 7° zona e la Ps Aci Molise Show valevole per il Trofeo Giuseppe Matteo.

Grande spettacolo e tanto agonismo su un percorso di alto valore tecnico,i portacolori dell’asd Piloti Sipontini saranno impegnati in questa trasferta molisana.

PERCORSO

Il 24° Rally del Molise, valido per la Coppa Rally ACI Sport di 7^ zona, si svolgerà con lunghezza totale del percorso di 283 km e 66 km di Prove Speciali nelle Province di Campobasso e Isernia. Sono previste una superspeciale di km 03,00 (PS 1) da effettuarsi il sabato sera nel centro storico di Campobasso ed altre tre diverse prove speciali, da effettuarsi più volte, con lunghezze da km 06,20 (la più corta) a km 07,45 (la più lunga). Riordini nel centro storico di Campobasso (sabato sera), a Selvapiana e Castelpetroso (domenica)

Programma della gara

Sabato 5 ottobre 2019

08:30 Prima riunione Commissari Sportivi

09:00 – 10:00 Corso Vittorio Emanuele – Campobasso Verifiche sportive e distribuzione numeri di gara (sessione riservata ai concorrenti iscritti allo shakedown)

09:30 – 10:30 Corso Vittorio Emanuele – Campobasso Verifiche tecniche (sessione riservata ai concorrenti iscritti allo shakedown)

10:00 – 12:30 Corso Vittorio Emanuele – Campobasso Verifiche sportive e distribuzione numeri di gara (sessione aperta a tutti gli iscritti)

10:30 – 13:00 Corso Vittorio Emanuele – Campobasso Verifiche tecniche (sessione aperta a tutti gli iscritti) 11:00 – 14:00 Shakedown (lunghezza km 02,00 – parte percorso prova speciale “Busso”)

13:30 Pubblicazione elenco verificati ed ammessi alla partenza

15:10 Briefing Direzione Gara/Equipaggi presso tribuna arena spettacolo/prova speciale 1 15:30 – 16:30 Ricognizioni prova speciale 1

17:30 – 18:00 Corso Vittorio Emanuele – Campobasso Ingresso vetture in parco partenza –

18:30 Corso Vittorio Emanuele – Campobasso Partenza prima vettura

20:00 Inizio prova speciale 1

20:10 Ingresso prima vettura in parco chiuso notturno – fine prima giornata di gara

22:30 Orario limite per richiedere l’ingresso in gara nella seconda giornata di gara in caso di ritiro

Domenica 6 ottobre 2019

07:30 Uscita prima vettura dal parco chiuso notturno

19:00 Corso Vittorio Emanuele – Campobasso Arrivo finale prima vettura e premiazioni

20:00 Pubblicazione classifica finale

