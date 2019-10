ASE Manfredonia, proroga per 5/6 operatori. Ex lavoratore scrive a Commissario

Di:

Manfredonia, 02 ottobre 2019. ”Egregio Sig. Commissario, in qualità di lavoratore Ase uscente, dei 16 scelti a mezzo sorteggio nel mese di luglio 2019, vorrei chiedere con urgenza il Suo intervento chiarificatore circa i criteri seguiti dall’Ase, azienda partecipata del Comune, nella proroga di serbizio di soli 5/6 lavoratori. Quanto sopra, atteso che la stessa Ase, in violazione di qualsiasi principio di trasparenza, non ha reso pubblici i criteri che hanno determinato la precedenza degli stessi sugli altri. Voglia Lei cortesemente provvedere, in caso di palesi violazioni, e chiedere l’accertamento in Procura per le ipotesi di reato ravvisabili”.

Così in una nota protocollata e inviata al Commissario Prefettizio di Manfredonia, dal sig. Vincenzo Castriotta.

Così ieri a StatoQuotidiano la replica della citata Ase “C’erano delle situazioni di servizio che dovevano essere completate per alcuni giorni. Si è chiesto all’agenzia di interinale di tenere in servizio 5/6 persone per una decina di giorni, altri discorsi non ci sono. Non esiste altro“. Così dall’Ase di Manfredonia, in seguito ad alcune segnalazioni a StatoQuotidiano relativo alla chiamata in servizio di soli 5/6 operatori, su un totale di 16, al servizio per l’Ase dopo sorteggio dello scorso luglio 2019.

Redazione StatoQuotidiano.it