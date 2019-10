C Gold: start. Si apre il sipario sulla C gold Puglia

Di:

Dopo anni, Manfredonia torna nel basket che conta e domenica 6 Ottobre, ore 19.00 la palla a 2 in quel del PalaScaloria, sancirà l’inizio del campionato C Gold Puglia per la Silac Angel Manfredonia.

La compagine biancoceleste agli ordini di coach De Florio, sta lavorando duro dal 26 Agosto per trovare l’amalgama giusta per esser pronta ad affrontare questa nuova ed impegnativa avventura stagionale.

Capitan Gramazio, coadiuvato da Alvisi, sarà in cabina di regia ad armare le bocche di fuoco Kralijć e Charalampis, sfruttando la fisicità di Vorzillo, Malpede e Mezzarobba sotto le plance, mentre Ba, Ferraretti & Co., garantiranno la solita corsa, grinta e intensità per i 40 minuti di gara.

Tanto lavoro è stato fatto, tanto sicuramente ci sarà ancora da fare, ma Domenica ci sarà la prima stagionale, contro la Pallacanestro Lupa Lecce, una vera e propria ‘corazzata’ di questo girone, candidata già prima di cominciare e con tutte le sue credenziali alla top 3 della classifica.

“Si ricomincia. Siamo ancora una volta alla vigilia della prima giornata di campionato. – commenta la presidente Lillo – Una vigilia che quest’anno ha un sapore particolare dal momento che, per la prima volta, affrontiamo la massima serie regionale. Emozione e tanta adrenalina ci sta scorrendo nelle vene in queste ore, l’esordio non è mai un momento facile. La squadra è pronta, tanti volti nuovi ma anche tanti volti conosciuti al nostro pubblico, come i ragazzi del nostro vivaio, che affrontano un campionato molto prestigioso. A loro, a noi tutti e ai nostri avversari buon campionato, che si apra il sipario.”

Non ci resta che fissare l’appuntamento con tutti i tifosi a domenica 6 ottobre al PalaScaloria di Manfredonia, palla a due alle ore 19 in punto. Arbitri della prima di campionato i signori: Francesco Anselmi di Ruvo di Puglia (1° arbitro) e Aldo Procacci di Corato (2° arbitro).

È tempo di basket, è tempo di C Gold, è tempo di Silac Angel Manfredonia.

#IlNostroTempoÉOra