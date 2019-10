Distretto unico per il grano a Foggia: la proposta di Fdi

Di:

Fratelli d’Italia proporrà un distretto unico del grano a Foggia. L’iniziativa, a cura del capogruppo meloniano in commissione Agricoltura al Senato, Patrizio La Pietra, ha trovato subito l’appoggio del deputato pugliese Marcello Gemmato. Sabato, nel corso della festa tricolore di Capitanata a San Menaio, era stato il presidente provinciale di Confagricoltura, Filippo Schiavone, a lanciare l’idea. “Aveva sottolineato la mancanza di una politica agricola di programmazione, e l’importanza dell’istituzione di una commissione del grano a Foggia”. Lo comunica in un una nota stampa il coordinamento provinciale di Fdi.

“Così s’intende tutelare la qualità del grano italiano – spiega Gemmato – , anche in ossequio alla posizione che da sempre Fratelli d’Italia ha sugli accordi di scambio merci, in particolare con il Canada (il cosiddetto Ceta): alla base di ogni libero scambio devono esserci regole uguali per tutti, parità di condizioni, efficacia dei controlli, reciprocità delle norme sugli impatti ambientali, economici e sociali, verifiche igienico sanitarie, sicurezza alimentare”.

Per costituire il distretto specifico del grano a Foggia verrebbero coinvolte le associazioni di categoria, la Camera di Commercio, le fondazioni bancarie, al fine di rilanciare a doppio binario (a beneficio sia dei produttori sia dei consumatori) lo sviluppo, la tutela e la promozione dei prodotti italiani.

“È necessario tutelare la qualità del grano italiano contro una politica dei bassi prezzi che non permette, non soltanto un giusto guadagno, ma addirittura mette a rischio la sopravvivenza delle aziende produttive del comparto”, afferma il delegato Fdi in Commissione Agricoltura del Senato, La Pietra.

Il coordinatore provinciale La Saladra ricorda: “L’agricoltura è l’unico made in Italy senza se e senza ma, ed è per il nostro partito una delle principali direttrici su cui sviluppare l’azione politica per il rilancio del territorio. Il Tavoliere delle Puglie era detto il granaio d’Italia, e oggi lo è ancora”.