Don Uva, Telesforo a Cozzoli “Abbiamo vinto entrambi, Commissario..”

Di:

LETTERA APERTA AL COMMISSARIO STRAORDINARIO BARTOLOMEO COZZOLI

“Egregio Commissario,

sento il dovere, a conclusione di questi primi due anni di attività di Universo Salute, di ringraziarLa per l’ottimo lavoro da Lei svolto nel Suo mandato e di fare il punto della situazione alla luce di questi ultimi 730 giorni della lunga, gloriosa e tormentata, storia dell’Opera creata da don Pasquale Uva nel 1922, quasi cento anni fa.

Lo faccio di persona, ma nelle mie parole ci sono quelle di tutto il C.d.A., della dirigenza e soprattutto quelle dei nostri lavoratori, veri protagonisti di questi successi congiunti e contigui: quello della Sua amministrazione Straordinaria e quello conseguente di Universo Salute.

Abbiamo vinto entrambi, Commissario, abbiamo vinto la reticenza, la diffidenza, lo sconforto, i dubbi, le difficoltà che parevano insormontabili giungendo, pienamente soddisfatti, al bivio in cui le nostre strade si dividono e Universo Salute continuerà il suo percorso di crescita da solo, con gambe ancora più forti di prima e orizzonti lontani e sereni. Lo ha detto Lei, lo hanno confermato i fatti, lo ha sottolineato il Presidente Emiliano, l’operazione di monitoraggio può dirsi pienamente riuscita, abbiamo raggiunto risultati positivi sin dai primi mesi di gestione nel 2017 raggiungendo nel 2018 un margine operativo lordo che soddisfa tutti e un utile di gestione che è stato totalmente reinvestito nelle migliorie strutturali e di efficientamento delle strutture, delle attrezzature e dell’operatività.

Sul piano della qualità del nostro lavoro abbiamo ottenuto due prestigiosi riconoscimenti: la certificazione di Eccellenza ISO 9001:2015 e il massimo punteggio nel Rapporto sulla Valutazione Partecipata dell’Umanizzazione delle Cure negli Ospedali pugliesi che ci ha visti premiati dal Direttore Generale dell’Aress, Giovanni Gorgoni, al Forum Mediterraneo della Sanità a Bari solo pochi giorni fa. Un exploit di grande rilevanza considerato che provenivamo dall’ultimo posto in classifica. Un risultato che per noi, che ereditiamo l’immensa carica di umanità di Don Pasquale Uva, assume un significato veramente speciale.

Ma tutto questo non sarebbe potuto accadere se, prima di noi, Lei e la Sua Amministrazione, non aveste posto le basi sulle quali noi abbiamo potuto costruire il nostro presente e costruiremo il nostro futuro. Un grande e difficile lavoro il Suo, che non solo Le fa onore ma che La pone tra i più capaci Manager della nostra terra di Puglia, a volte ingiustamente bistrattata pur essendo, come stiamo tutti insieme dimostrando, capace di miracoli che altrove non si sono mai verificati.

La storia dell’ex CDP in Amministrazione Straordinaria e di Universo Salute congiunte sono un qualcosa di unico, un esempio per tutti e una speranza per molti che con la capacità, la volontà e la temperanza, questo sud può ancora dire e fare molto per questo Paese dilaniato da tensioni politiche e da difficoltà economiche.

Per tutto questo ancora una volta grazie, grazie Commissario Cozzoli”.

Paolo Telesforo

AD Universo Salute – Opera Don Uva