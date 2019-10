“Due buffi individui” riescono sempre a far ridere i piccoli di Casa Sollievo

Di:

Far ridere non è per niente facile, lo diceva anche il grande Peppino De Filippo. Immaginate quanto sia difficile farlo in una corsia d’Ospedale, nelle unità pediatriche, Oncoematologica e Generale. Eppure questi “due buffi individui”, come li ha definiti mamma Marilena nella sua lettera, ci riescono sempre. Ci sono riusciti anche col piccolo Niccolò che, la prima volta che li vide, gridò alla mamma: “Maaa…cacciali”.

Da quel giorno, ogni volta che lo vedono, sono loro a gridare "Maaa… cacciali". E così ridono tutti. La protesta di Niccolò è diventata una gag esilarante, segno che "c'è un lato positivo in ogni persona e in ogni situazione". Un po' artisti, ma con una lunga formazione alle spalle, intrattenitori, terapeuti del buon umore, i nostri clown dottori hanno un ruolo fondamentale nell'armonia generale del reparto. Questa lettera è per ringraziare loro, il dottor Pasticcio e il dottor Marrangio, per tutte le volte che un bimbo ricoverato in Casa Sollievo della Sofferenza, o una mamma o un papà, hanno prima sorriso, e poi hanno riso di gusto.