Festa dell’Unità: prove tecniche di intesa fra Pd e M5s

Di:

“L’abbiamo programmata a luglio quando eravamo all’opposizione, siamo tornati dalle vacanze ed eravamo al governo: l’abbiamo riorganizzata anche se i temi restano gli stessi per noi”. Lia Azzarone, segretario provinciale del Pd, commenta la prossima festa dell’Unita di Foggia in programma dal 4 al 6 ottobre. Non si sapeva se sarebbe stata una preparazione per le prossime elezioni o un incontro per spiegare i temi del nuovo esecutivo. La novità è il confronto tra il parlamentare Michele Bordo, vicecapogruppo del Pd alla Camera, e il senatore del M5s Marco Pellegrini. Il primo di Manfredonia, il secondo di Foggia. E’ la prima volta che i due partiti discutono insieme in città, dopo i comizi e i dibattiti per le regionali 2015, le politiche, le comunali. Rigorosamente distinti e polemici: “E’ l’idea di parlare alla città rispetto a quello che si fa al governo”.

Azzarone: “Le primarie? Nulla di ufficiale”

La prospettiva per le regionali esiste, in quali termini lo spiega Azzarone: “Non credo ci sia il tempo per un’alleanza alle regionali, anche se sarebbe opportuno visto che governiamo insieme e tenendo presente che noi il candidato governatore l’abbiamo, Michele Emiliano”. E le primarie al momento non sono niente di ufficiale: “Non abbiamo nessuna comunicazione scritta a riguardo, se si dovessero organizzare vediamo chi le vince”.

Sindacati, associazioni di volontariato, il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia nel dibattito con l’assessore al bilancio Raffaele Piemontese. “Il ministro parlerà di un’autonomia delle regioni che non penalizza il sud”. Molte associazioni sono invitate: “Ci stanno a cuore le tematiche sociali, come abbiamo sempre detto in campagna elettorale, al netto di quelli che sembrano scandali di oggi e di cui si parla in consiglio comunale”.

Lia Azzarone siede fra i banchi dell’opposizione a Palazzo di città. “I cittadini attendono risposte a quelle promesse, a quei sogni di campagna elettorale di Landella che non più usare la barzelletta del centrosinistra per 10 anni nell’amministrazione di Foggia. Loro amministrano da 6, la città è buia, sporca, depressa, un dolore al cuore”.

Davide Emanule, segretario cittadino del Pd e organizzatore della festa. “L’avevo detto,io non ho mai demonizzato il M5s”. Lo aveva detto a Stato Quotidiano a proposito della nuova maggioranza in formazione. Il punto era se i circoli avrebbero capito il passaggio da un governo giallo verde ad uno giallo rosso e quanto lo scontro ai vertici di questi mesi avesse, in realtà, coinvolto la base. Circa la manifestazione che vede Pd e M5s sullo stesso palco, per un incontro dei tanti previsti in scaletta, aggiunge: “Ci sono momenti politici per attaccare e momenti per dialogare, noi vogliamo spiegare ai cittadini, per esempio, il Def di un governo che ha cambiato logica e non fa la voce grossa l’uno contro l’altro in una perenne campagna elettorale con i tweet e storie su instagram”.

A proposito delle numerose associazioni e sindacati che partecipano dice: “Noi siamo all’opposizione in questa città ma vogliamo costruire un’alternativa riprendendo il dialogo con i corpi intermedi. Al centro del nostro interesse ci sono le politiche sociali e il piano sociale di zona, in quello di Landella c’è qualcosa che non va”.