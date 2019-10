Il Foggia piange Mascheroni, preparatore atletico era Stroppa

Di:

“Presidente, CdA, dirigenti, staff tecnico, calciatori e collaboratori tutti del Calcio Foggia 1920 piangono l’improvvisa scomparsa di Sergio Mascheroni, preparatore atletico del FC Crotone di Giovanni Stroppa. Il club rossonero, col cuore colmo di dolore, si stringe forte attorno alla famiglia Mascheroni conscio che ogni parola, in questi momenti, risulterebbe superflua per ricordare un professionista esemplare ed un uomo buono come Sergio.

Abbiamo vissuto dei momenti fantastici insieme, che rimarranno per sempre impressi nella nostra storia”.

Così il Foggia Calcio in una nota stampa.