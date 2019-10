Insediato rettore Politecnico Bari

Di:

(ANSA) – BARI, 1 OTT – “Prende il via un’avventura entusiasmante, una grande sfida per un rinnovato sviluppo del Politecnico seguendo le scelte del mio predecessore Eugenio Di Sciascio che ringrazio per la sua programmazione lungimirante che ha reso l’istituzione sempre più interessante ed attrattiva per studenti ed imprese”.

Con queste parole il nuovo rettore del Politecnico di Bari, Francesco Cupertino si è insediato stamattina, nel corso di una affollata cerimonia nell’aula magna, insieme con la prorettrice vicaria, Loredana Ficarelli, la direttrice generale, Anna Sirica, che lascia analogo incarico all’Agenzia Spaziale Italiana. “Negli ultimi cinque anni le immatricolazioni sono aumentate del 35% e c’è stato un allineamento tra studenti che seguono i corsi della triennale e che proseguono con la laurea magistrale mostrando così una crescente fiducia nell’istituzione da parte degli studenti e delle loro famiglie”.