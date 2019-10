Manfredonia. Il 3 e 4 ottobre i festeggiamenti in onore di San Francesco che 800 anni fa fece tappa a Siponto

I Frati minori e l’Ordine francescano secolare del Convento di S. Maria delle Grazie di Manfredonia si apprestano a celebrare anche quest’anno il poverello d’Assisi, San Francesco.

Secondo antiche fonti storiche, quando nel 1216 San Francesco venne sul Gargano per recarsi in pellegrinaggio alla grotta di San Michele a Monte Sant’Angelo (dove si narra si sia fermato a pregare sull’uscio senza metter piede all’interno poiché, con l’umiltà che lo contraddistingueva, non se ne sentiva degno), fece tappa a Siponto e qui decise di far costruire un luogo in cui i frati potessero pregare. Venne eretto un convento, che non fu però risparmiato dal terribile terremoto che qualche anno dopo distrusse l’intera Siponto. Nel 1348, come racconta l’antico storico Matteo Spinelli, l’arcivescovo sipontino frate Pietro Gallo dell’ordine dei Minori Conventuali, decise di ricostruire a Manfredonia (la nuova Siponto voluta da Manfredi) il convento di San Francesco, per devozione all’ordine di cui egli stesso faceva parte. Nel frattempo, nel 1505 si insediarono in località La Pace, sulla strada per Monte Sant’Angelo, anche i Frati Minori Osservanti (altra branca dell’ordine francescano). Nel 1620 i Turchi, durante il loro assedio, distrussero sia il convento di San Francesco all’interno della città che quello in località La Pace. Del convento di San Francesco si salvò solo la chiesa che possiamo vedere ancora oggi e che, nonostante vari rifacimenti, è dunque una delle più antiche della città.

In sostituzione del convento in località La Pace retto dai Frati Minori, invece, venne costruito all’interno delle mura di Manfredonia, in Via Tribuna, l’attuale Convento di Santa Maria delle Grazie. E sono proprio i Frati Minori che, ormai da secoli, anno dopo anno, si preoccupano con solerzia di organizzare a Manfredonia le celebrazioni in onore del Santo Patrono d’Italia.

Come da tradizione i festeggiamenti entreranno nel vivo giovedì 3 ottobre, con la Celebrazione Eucaristica alle ore 19.00 presieduta da Monsignor Padre Franco Moscone presso la chiesa di Santa Maria, mentre alle ore 20.30 presso la chiesa di Santa Chiara sarà celebrata la Liturgia del Transito con la preghiera di affidamento della città di Manfredonia a San Francesco.

Venerdì 4 ottobre, solennità di San Francesco, alle ore 18.00 si terrà la Celebrazione Eucaristica presieduta da frate Stefano De Luca e, a seguire, dalle ore 19.00, la processione con la statua di San Francesco per alcune vie cittadine. A conclusione della processione il Commissario prefettizio Vittorio Piscitelli darà un messaggio di saluto alla cittadinanza. Seguiranno alle 21.30 i fuochi pirotecnici in spiaggia castello.

Ed intanto, nel centro storico di Manfredonia si comincia ad esporre sui balconi e alle finestre la bandiera italiana con l’effigie di San Francesco con il lupo, un’usanza divenuta molto diffusa negli ultimi anni in devozione al Santo del cui passaggio resta a Siponto, per ricordare quell’importante momento, una colonna di granito ornata da un capitello e da una croce di ferro nell’area archeologica, nei pressi della Basilica di Santa Maria Maggiore, visibile anche dalla SS 89.

Maria Teresa Valente