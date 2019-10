A Manfredonia il “Beer lover fest”

Manfredonia. In contemporanea con il Festival di Monaco di Baviera, anche quest’anno ritorna IN PIAZZETTA, a Manfredonia, l’appuntamento per gli amanti della birra tedesca. Dal 3 al 6 ottobre 2019 arriva “BEER LOVER FEST”, la 4 giorni di festa per celebrare sua regina la “birra”, ovviamente a ingresso libero e gratuito. Durante la manifestazione si potranno degustare birre classiche bavaresi – HB ed ERDINGER – e piatti tipici della tradizione germanica come stinco, wurstel e patate.

Ad accompagnare il tutto ottima musica e buona compagnia. Vietato mancare!