Manfredonia porto Hub per le crociere di lusso

Di:

Domani, tre ottobre, la nave Ocean Majesty, battente bandiera portoghese, farà scalo presso il porto di Manfredonia. Prosegue il flusso crocieristico di nicchia e di lusso, riconfermando Manfredonia quale scalo strategico per questa tipologia di turismo.

La cittadina sipontina ospiterà oltre 500 turisti di varie nazionalità tra passeggeri e membri dell’equipaggio. I crocieristi avranno modo di partecipare a tour del Gargano e delle saline di Margherita di Savoia e potranno godere delle bellezze di Manfredonia dalle 09:30 alle 18:00, orario in cui la nave leverà gli ormeggi verso la prossima destinazione.

Si tratta di un evento di notevole importanza per il comparto commerciale e turistico che accende i riflettori sul golfo del Gargano, non solo durante i consueti mesi estivi, ma anche in un periodo in cui la stagione balneare è ormai terminata. Ciò rappresenta un’importante iniziativa nell’ottica di destagionalizzazione del settore turistico.

La sosta della nave da crociera è stata resa possibile, nell’ambito delle attività di promozione del porto di Manfredonia, dall’azione congiunta della Autorità Portuale del Mare Adriatico Meridionale e di Vincenzo Prencipe, CEO dell’Agenzia Marittima A.Galli&Figlio di Manfredonia – giunta al suo 113esimo anno di attività – che vanta un’esperienza pluriennale nell’ambito dei servizi marittimi ed operatore di riferimento per il Gargano in tema di movimenti crocieristici.

Redazione StatoQuotidiano.it