Manovra, taglio cuneo fiscale: 500 euro in più in busta paga nel 2020

Di:

La riduzione delle tasse sul lavoro è stato senza dubbio uno degli obiettivi dichiarati del nuovo Governo, tema da sempre particolarmente caro al Pd che ha registrato l’immediata convergenza anche in casa Cinquestelle.

“Serve un taglio del cuneo fiscale per liberare risorse per i lavoratori”, aveva più volte ribadito il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in particolare nel corso dell’incontro con i sindacati. Una priorità sull’agenda del governo giallorosso, insieme alla lotta all’evasione, altro pilastro della prossima Legge di Bilancio.

Novità, dunque, in vista per una fetta di lavoratori dipendenti: il taglio del cuneo fiscale previsto dalla Nota di aggiornamento Def, approvata lunedì dal Consiglio dei Ministri, porterà un aumento in busta paga di 500 euro all’anno a partire dal prossimo anno. Circa 40 euro su base mensile.

FONTE QUIFINANZA