Miglio nomina i componenti della Commissione Consultiva Toponomastica

Di:

Con proprio decreto n. 58 in data 18 settembre 2019, il Sindaco avv. Francesco Miglio ha nominato i componenti della Commissione Consultiva per la Toponomastica.

La Commissione, nominata dal Sindaco, è composta da n. 5 esperti di cui uno designato dalla Società di Storia per la Patria, dal Dirigente del servizio e dal Direttore della Biblioteca Comunale. I componenti della Commissione Consultiva per la Toponomastica cittadina rimangono in carica 5 anni in corrispondenza del mandato del Sindaco.

La Commissione è così composta:

• Sindaco/Assessore delegato alla Toponomastica (dott.ssa Valentina Stocola): in qualità di Presidente;

• dott.ssa Concetta Grimaldi Responsabile della Biblioteca Comunale “A. Minuziano” – componente;

• sig.ra Giovanna La Piccirella – Ufficio Tecnico Comunale – componente;

• prof.re Giuseppe Clemente – Rappresentante Società di Storia Patria della Puglia – componente;

• dott. Antonio Carafa – componente;

• on. Severino Cannelonga – componente;

• dott.ssa Grazia Iantoschi – componente;

• tott. Luciano Ciavarella – componente;

La funzione di Segretaria verbalizzante sarà svolta dalla dott.ssa Ambra Inglese – Ufficio Servizi Culturali del Comune di San Severo. Occorre precisare che nessun compenso spetta ai componenti della Commissione, per cui nessuna spesa è a carico del bilancio comunale.