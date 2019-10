Nocerina-Foggia, Gip convalida provvedimenti di D.A.Spo

Nella giornata di ieri, 1 ottobre, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Salerno ha convalidato tredici provvedimenti di D.A.Spo. emessi dal Questore di Salerno a carico dei soggetti protagonisti degli incidenti avvenuti tra le opposte tifoserie in occasione dell’incontro di calcio di Serie D Nocerina-Foggia del 15 settembre u.s.

I provvedimenti inibitori, della durata di anni sette per tre soggetti, di anni sei per due soggetti, di anni tre per sei soggetti e di anni due per altri due soggetti, prevedono tutti la prescrizione dell’obbligo di firma presso gli uffici di polizia.

Sono in corso ulteriori attività di indagine volte ad identificare altri soggetti che hanno preso parte attiva agli scontri tra tifoserie