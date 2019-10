Pescatori Manfredonia “A Termoli in modo pacifico, difendiamo i nostri diritti”

Di:

PRECISAZIONE PESCATORI DI MANFREDONIA. “Ci siamo presentati pacificamente a Termoli ieri sera – dice a StatoQuotidiano il sig. Nicola Tedesco, operatore del Compartimento marittimo di Manfredonia – , chiedendo di fermare le attività per accumulare persone, per rendere coesa la protesta e dimostrare al Governo quanto i pescatori siano in difficoltà. Siamo stati noi, della marineria sipontina, ad essere stati trattati in malomodo anche da parenti dei nostri colleghi di Termoli. Siamo stati allontanati anche dalle Forze dell’Ordine, nella giornata odierna.

I nostri colleghi del compartimento maritttimo di Termoli hanno prima sostenuto la nostra protesta, mentre oggi hanno deciso di tirarsi indietro, così facendosi coprire dalle forze dell’ordine, dalla Capitaneria fino alla Polizia e ai Carabinieri. Abbiamo le prove del loro comportamento non regolarmente durante le attività di pesca.

In ogni caso, stiamo tornando nella nostra città, dove continueremo la protesta senza sosta, fino all’ottenimento dei nostri diritti”.

REDAZIONE STATOQUOTIDIANO.IT