Scuola, concorso per assumere 24mila docenti precari dal 2020

Dopo mesi di trattative è stato raggiunto l’accordo tra sindacati e ministero dell’Istruzione per la stabilizzazione dei docenti precari. L’accordo prevede un decreto legge per bandire un concorso ordinario e uno straordinario che permetterà a circa 24mila precari, con alle spalle un’esperienza di insegnamento di almeno 36 mesi nella scuola statale, di poter salire in cattedra già nell’anno scolastico 2020-2021. Il neoministro Lorenzo Fioramonti ha assicurato che grazie al decreto e ai due concorsi, straordinario e ordinario, a breve ci “saranno circa 50 mila insegnanti in più nelle scuole italiane”.

COSA PREVEDE L’ACCORDO – Il documento, firmato dal ministro e dai rappresentanti delle principali sigle sindacali del comparto scuola (Cgil, Cisl, Uil, Gilda e Snals), contiene l’impegno di bandire, contestualmente a quello ordinario, un concorso straordinario abilitante per almeno 24 mila posti nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, riservata ai docenti che abbiano almeno 3 anni di anzianità pregressa nella scuola secondaria statale, anche sul sostegno, dei quali uno nella classe di concorso per la quale concorrono.

fonte quifinanza