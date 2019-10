Il Sindaco, poi Podestà Pietro Simone

Di:

Tra le figure di maggiore spicco a livello politico di Manfredonia nel ‘900, va sicuramente inserito il comm.re cav. uff.le Pietro Simone, per le sue doti altruistiche e amministrative. Nacque a Manfredonia il 5 ottobre 1882.

Agricoltore benestante, nel primo conflitto mondiale fu valoroso combattente sul Carso.

Dotato di grande spirito di generosità, Simone va ricordato per le sue doti di amministratore comunale della nostra Città. Nel 1914 ebbe l’incarico di Assessore, mentre dal 17 agosto 1916 al 4 marzo 1922 fu sindaco della Città.

Il 2 aprile 1922, venne arrestato perché fondò il primo Fascio di Combattimento che voleva opporsi alla vecchia politica e per un episodio di vita politica, che provocò malumore e tensione tra la popolazione; vicenda dalla quale, fu successivamente scagionato dal tribunale di Lucera dopo una inchiesta amministrativa.

Liberato dal carcere, tornò a Palazzo San Domenico e, dal 30 gennaio 1923 fino al 12 aprile 1923 ebbe incarico di Commissario Prefettizio. Dal 20 gennaio al 18 febbraio 1923 e da questa data fino al 19 ottobre 1924 fu Commissario Regio, sempre al Comune.

Partecipò nel 1922 alla Marcia su Roma.

Dal 1921 al 1923 ricoprì la carica di Presidente della Sezione “Giovani Esploratori” di Manfredonia.

Durante l’epidemia di malaria, dal settembre 1918 fino al novembre 1924 profuse il suo impegno a tal punto da meritarsi l’unanime gratitudine del popolo manfredoniano e delle Autorità Provinciali e Nazionali.

Dedicò tutto se stesso, trascurando talvolta gli interessi della propria famiglia, per il bene comune della nostra Città. Nel 1932 fu rieletto Podestà e, malgrado avesse deciso di ritirarsi dalla vita politica fu costretto ad accettare rimanendo in carica fino al settembre 1936. In seguito alle sue dimissioni di Podestà, venne accusato dall’Amministrazione Comunale di aver lasciato un grande debito per le opere realizzate in Città. Ma Simone, che era una persona corretta e orgogliosa saldò il conto vendendo i propri beni.

Diede lustro e bellezza a Manfredonia con la costruzione del Lungomare Diomede (ora Nazario Sauro) con il relativo artistico parapetto in pietra di Trani (che iniziava dall’ingresso del Molo di Levante e arrivava fino all’inizio dei cantieri navali). La magnifica struttura e la piccola fontana ubicata all’ingresso del Molo di Levante incoscientemente, furono demolite nel dopo guerra. Tra le altre opere importanti fatte realizzare in Città da Simone, vanno ricordate: il viale Miramare e poi quello della Stazione (poi viale sipontino, oggi via Aldo Moro); abbellì infine la Città facendo realizzare dallo scultore pugliese di Giovinazzo, Tommaso Piscitelli in piazza Marconi (questa piazza, negli anni ’30 prese il nome di Italo Balbo) e in Piazza Duomo due bellissime fontane monumentali inaugurate entrambi nel 1935: la “Fontana del Pescatore” dove sulla testa del polpo è incisa la scritta “Dono del Com.re Pietro Simone Podestà – A XIII E.F.”, e la stupenda fontana in piazza Duomo. Quest’ultima, nel 1967 fu fatta smantellare da amministratori poco sensibili alla conservazione delle opere storiche e architettoniche cittadine, per far posto al rifacimento della Piazza legato ad un progetto architettonico insensato proposto dell’arcivescovo Andrea Cesarano con la costruzione della nuova facciata della Cattedrale. La fontana demolita del Piscitelli di piazza Duomo, finì nell’oblio per quasi vent’anni nel recinto senza protezione dell’Istituto Magistrale “Roncalli” e fu esposta a saccheggi e intemperie. A tal riguardo, ad alcune statue furono mozzate le mani e le braccia. Gli unici pezzi rimasti integri, furono i tre putti che sormontavano la fontana intorno al fascio. In occasione del restauro i tre putti sono stati ricollocati nella parte superiore della fontana e al posto del fascio con la scultura di un murice “u caperròne”. La fontana dello scultore Piscitelli venne recuperata, grazie all’intervento di un comitato di volontari di Manfredonia, capeggiato dall’imprenditore prof. Leonardo Vaira. Nel 1991 il consiglio Comunale, su proposta dell’Ass. ai LL.PP Angelo Riccardi, attingendo i fondi dal bilancio provvide al restauro dell’opera di Piscitelli che fu eseguito dal bravo scultore sipontino Franco Troiano presso la fonderia Mapelli di Milano. Nel 2013, dopo 5 anni di restauro l’opera di Piscitelli, recuperata in tutta la sua bellezza, ha trovato finalmente ubicazione nei pressi della Chiesa di S.Andrea oggi piazza “Falcone e Borsellino”. Sicuramente, meritava migliore visibilità, se fosse stata installata in qualche altra location della nostra Città.

Il Podestà Simone, nel corso del suo operato a Palazzo S.Domenico, s’interessò della cinta portuale, della pavimentazione delle strade e fece eternare con lapidi murali i Combattenti di Manfredonia morti per la Patria; fece restaurare il Palazzo Comunale, l’antico Seminario, poi adibito a Preventorio; i monasteri di S. Benedetto e di Santa Chiara e il Castello; il largo Duomo (ora Piazza Papa Giovanni XXIII), l’antica chiesa di Zapponeta (quando quella cittadina era sotto la giurisdizione di Manfredonia) e la strada Scaloria. Il 4 novembre 1929 pose la prima pietra per la costruzione del Cimitero di Zapponeta.

Poiché durante la prima guerra mondiale (1915-1918) furono costruiti dei fabbricati e due batterie (la batteria di Calafico, verso la testa del Gargano e quella di Rivoli sulla strada per Zapponeta) per la difesa della nostra Città, a termine della guerra fece utilizzare quelle strutture ad ambulatorio antimalarico e Stazione dei Carabinieri.

Devolse a favore del Comune di Manfredonia le indennità che gli spettavano per legge. La sua generosità a favore dei Combattenti di Manfredonia gli valse il titolo di “Benefattore Vitalizio dell’associazione Mutilati” e per lo zelo dimostrato in tanti anni di attività e vita amministrativa, il 20 aprile 1933 con lettera del Ministro dell’Interno veniva nominato Commendatore dell’Ordine della Corona d’Italia.

Durante la sua amministrazione e dopo, fu amato da tutti (avversari e amici) per la sua rettitudine e per la sue opere di bene svolte a favore della Città e dei suoi cittadini.

Fu stimato e rispettato dai suoi dipendenti comunali. Nel dopo guerra, fu assolto con formula piena dall’accusa di aver esploso nel 1921 dalla sua casa, durante le elezioni amministrative colpi rivoltella e colpito un certo Michele Piccoli.

Il Comm. Simone, prima di ritirarsi a vita privata, così scrisse al Vice Prefetto di Foggia: “…Sento di non aver nulla a rimproverare alla mia coscienza. Sento di aver agito sempre con onesta, con amore e disinteresse e disciplina all’Amministrazione del mio paese, in pro del quale ho sacrificato e sacrifico tuttora con abnegazione i miei interessi pago alla grande soddisfazione che le considerazioni dei miei Superiori e il progresso del mio paese mi danno…”.

Pietro Simone morì a Roma il 2 maggio 1960.

Signori, il comm. Pietro Simone, che ha avuto incarichi di Sindaco e poi di Podestà della nostra Città, una persona benestante che morì povera, va sicuramente ricordato, per la sua abnegazione in favore di Manfredonia e dei suoi cittadini; e aldilà della sua appartenenza al regime fascista e delle lotte intestine locali del suo partito e le caotiche beghe politiche cittadine di quegli anni, credo che meriti per il suo positivo vissuto in qualità di amministratore comunale, di essere intitolato una strada in suo ricordo.

**Lo scultore Tommaso Piscitelli che ebbe i natali a Giovinazzo nel 1877, è stato uno dei più grandi scultori pugliesi. Fu autore di opere scultoree di pregio di bronzo, realizzate non solo a Manfredonia, ma anche in altre città pugliesi. Tra le sue opere più belle: “La Fontana dei Tritoni” nella sua città natia di Giovinazzo. Purtroppo, alcune sue sculture durante il fascismo furono demolite con la scusa della campagna del ferro alla Patria, per ricavare bronzo, ferro ed altre leghe per la costruzione di armi.

Una copia della fontana del pescatore di Manfredonia, fu realizzata nel 1925 a Bari e ubicata nel quartiere di Torre a Mare. Questa opera di bronzo fu demolita durante il fascismo per la esigenza di costruire armi belliche. Un artista, che sicuramente avrebbe meritato maggior attenzione e rispetto da parte delle autorità dell’epoca.

Lo scultore Piscitelli, morì a Foggia nel 1956.

A cura di Franco Rinaldi

