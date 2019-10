I ticket sanitari non saranno più uguali per tutti: cosa potrebbe cambiare

Di:

Il ticket sanitario non si pagherà più in quote uguali per tutti, ma sarà rapportato al reddito del “nucleo familiare fiscale rapportato alla numerosità del nucleo familiare”. È quanto prevede la bozza del ddl di riordino della materia dei ticket, allo studio in questi giorni e annunciato dal ministro della Salute Roberto Speranza. Lo scopo, come annunciato dallo stesso ministro, è quello di garantire maggiore equità nel pagamento del ticket sulla base del reddito.

Nel ddl, si legge, “sono identificate le prestazioni sanitarie erogate a tutela di condizioni di particolare interesse sociale, escluse dalla partecipazione alla spesa sanitaria, come i soggetti vulnerabili privi di reddito”.

fonte https://www.agi.it/economia/ticket_sanita_reddito_familiare-6278138/news/2019-10-01/