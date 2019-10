Tour dell’impresa 4.0 a Salerno, Napoli, Foggia, Roma e Pescara

Di:

Salerno, Napoli, Foggia, Roma e Pescara: cinque città del Centro Sud, per un tour che mette in rete le competenze, le risorse e l’esperienza di professionisti, associazioni di imprenditori e Camere di Commercio, al fine di creare il primo Business Hub Itinerante d’Italia. Per un’intera giornata, in ognuna di quelle cinque città, gli imprenditori e gli startupper avranno gratuitamente a disposizione la consulenza di professionisti per Marketing, Digitalizzazione, Business Innovation, Fundraising e Internazionalizzazione. Il progetto si chiama “My business hotspot”. Prenderà il via dalla Camera di Commercio di Salerno, venerdì 4 ottobre 2019, dalle ore 14 alle ore 20: 6 ore in cui sono previsti laboratori e workshop pratici, e gratuiti, per acquisire o affinare le competenze utili a lanciare o espandere il business imprenditoriale. Il tour è organizzato da Up2lab, in partnership con Coface e con il patrocinio di CONFASSOCIAZIONI, per fornire un supporto concreto allo sviluppo dei tessuti imprenditoriali locali. L’evento prevede workshop per rinforzare le skill manageriali e sportelli di consulenza gratuita per avere un primo auditing, da parte di esperti del settore, sulle principali attività di business development. Up2lab è società di consulenza e studio internazionale, Coface è una multinazionale tra i leader mondiali nell’assicurazione dei crediti, mentre Confassociazioni è la Confederazione delle Associazioni Professionali.

“La mission”, spiegano Vincenzo Benincaso e Mattia Esposito, i giovani co-founder di Up2lab, “è quella di mettere a disposizione delle PMI di ogni città coinvolta le competenze edil know how di professionisti del settore, per un’intera giornata di formazione e consulenza e in maniera completamente gratuita”. Marketing, Digitalizzazione, Business Innovation, Fundraising e Internazionalizzazione sono le aree tematiche al centro degli eventi che saranno strutturati in attività di formazione, con workshop mirati, ed attività di consulenza, con desk gratuiti dove gli imprenditori avranno la possibilità di ottenere un primo auditing e individuare le aree di miglioramento del proprio business. “Il programma dei workshop prevede un approccio pratico, proprio per fornire un apporto concreto all’acquisizione di skill manageriali e favorire il trasferimento del know how nel campo della business innovation”, aggiunge Ernesto De Martinis, CEO di Coface Italia. A Salerno, le attività laboratoriali saranno precedute dalle lezioni di Mattia Esposito, Co-Founder Up2lab (“10 anni di Digital Marketing per le PMI: scenari e prospettive future”); Vincenzo Benincaso, Co-Founder Up2lab (“Business intelligence & Innovation: l’analisi dei dati per lo sviluppo e l’innovazione del business”); Francesco Maio, Analyst Invitalia (“Contributi pubblici per PMI: voucher per Consulenza in Innovazione”); Tommaso Ricci, Advisor Dla Piper (“La gestione dei dati per l’impresa: dalla privacy alla protezione delle informazioni”); Ernesto De Martinis, CEO di Coface Italia (Internazionalizzazione: gestione del rischio di credito internazionale”). Sono partner dell’iniziativa le Camere di Commercio di Salerno, Napoli e Foggia; l’UCID, Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti; l’Università degli Studi di Foggia e l’Accademia Europea per le Relazioni Economiche e Culturali. All’evento di Salerno, seguiranno quelli di Pescara il 26 ottobre, Napoli il 29 novembre, Foggia il 20 dicembre e infine Roma il 20 gennaio 2020.

info: https://mybh.it/