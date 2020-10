“Virus ha avuto campo libero a Manfredonia grazie alla spensieratezza estiva”

SI ASPETTAVA una ripartenza economica è invece è arrivata quella del famigerato Covid-19 . Ma era da aspettarselo. Con tutta la spensieratezza nella quale si è abbandonata nei mesi scorsi la popolazione di Manfredonia rinforzata dagli ospiti occasionali e non, quel perfido virus ha avuto campo libero. I numeri parlano chiaro: le persone in isolamento fiduciario o in quarantena o ricoverate, al 26 settembre, sono 57 delle quali 28 sono risultate positive. L’aggiornamento è al 26 settembre scorso, oggi siamo al 2 di ottobre. L’informazione è del sito ufficiale del comune di Manfredonia che ha ripreso a pubblicare i comunicati del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile – C.O.C. – Emergenza Covid-19.

L’ALLARMANTE premessa che ha indotto la Commissione straordinaria al comune di Manfredonia, a correre ai ripari. Ha come primo provvedimento, emesso una ordinanza con la quale si impone l’obbligo di indossare le mascherine protettive nei pressi di tutte le scuole e nelle aree, anche all’aperto, a maggiore vocazione aggregativa della città. Una misura che naturalmente va aggiunta a tutte quelle già note attraverso i vari noti protocolli di comportamento (distanziamento, lavaggio delle mani, eccetera).

L’ORDINANZA richiama in modo particolare l’attenzione per le scuole e le aree più frequentate dove si potrebbero produrre rilevanti situazioni di assembramento difficilmente controllabili sia da parte degli alunni che da parte dei genitori e accompagnatori. Raccomandazioni a osservare le misure anticontagio anche per le aree urbane dove maggiore è la concentrazione degli esercizi pubblici e attività commerciali. L’ordinanza indica in particolare i luoghi ove maggiormente si formano assembramenti, e cioè: il porto turistico; via del Rivellino; via Torre dell’astrologo nel tratto da corso Roma a corso Manfredi; via Santa Maria delle Grazie; piazzetta Mercato; piazza del Popolo; parchi gioco; villa comunale. Naturalmente la misura vale anche per qualsiasi altra parte delle città.

NON MANCA l’ordinanza di ricordare le sanzioni di legge previsti per chi non dovesse ottemperare alla normativa impartita. Una ordinanza improntata a prudenza ma che probabilmente avrebbe dovuto essere emessa già da tempo. Forse già nei mesi estivi. Così come si è opportunamente provveduto in occasione della festa patronale dove i massicci assembramenti sarebbero stati incontrollabili con conseguenze inimmaginabili. Una benefica pausa di riflessione in tutti i sensi apprezzata sia pure con rammarico dai fedeli.

L’ORDINANZA commissariale detta delle regole di comportamento per fronteggiare la diffusione del malefico virus, la cui efficacia è naturalmente riposta nella responsabilità e buon senso dei cittadini. Sono loro i maggiori custodi di sé stessi. La realtà dei fatti ha clamorosamente smentito l’illusione che il virus fosse ormai domato. Così non è. Occorre correggere i comportamenti quotidiani per evitare che quei numeri di persone intrappolate dal coronavirus si espandano con tutte le conseguenze forse inimmaginabili.

Michele Apollonio