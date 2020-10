Dell’Erba “Lavorerò per l’interesse del territorio”

Foggia, 02 ottobre 2020. “Farò tesoro dei vostri consigli e lavorerò per l’interesse del territorio”. Paolo Dell’Erba, neo eletto consigliere regionale nella lista civica La Puglia Domani, farà una diretta sui social (facebook) questa sera (2 ottobre) alle ore 19 insieme al sindaco di Apricena Antonio Potenza per ringraziare i 7000 elettori che lo hanno sostenuto in questa difficile campagna elettorale frenata anche dalle misure anti Covid. E proprio per far fronte alla necessità di evitare assembramenti di persone in piazza che è stato annullato il comizio di ringraziamento. “Avrei voluto salutare tutte le persone che mi hanno dato fiducia, ma giunga loro il mio abbraccio virtuale. Mentre vi posso assicurare che utilizzerò ogni momento trascorso in Regione per dare il mio contributo alla rinascita di questa terra”.