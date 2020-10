“Ma quale processione a Monte a discapito di altre feste. Basta cattiverie!”

Stiamo leggendo di polemiche, a cura di gente ormai alla ricerca solo di polemiche, riguardanti una presunta processione… Pubblicato da Comitato Festa Patronale "San Michele Arcangelo" su Venerdì 2 ottobre 2020

Monte Sant’Angelo, 02 ottobre 2020. “Stiamo leggendo di polemiche, a cura di gente ormai alla ricerca solo di polemiche, riguardanti una presunta processione svoltasi con i fedeli a Monte a discapito di altre feste patronali. Rispondiamo come sempre con i fatti: come mostra questo video, la Sacra Spada è stata trasferita, dalla Basilica alla location adibita ad accogliere la Celebrazione Eucaristica senza nessuna processione di fedeli e nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e sanitarie vigenti. Il tutto in auto, senza processioni e senza nessun gruppo di fedeli. Basta con le cattiverie“.

E’ quanto riporta in una nota il dr. Felice Piemontese, attuale Presidente del Comitato festa patronale “San Michele Arcangelo” di Monte Sant’Angelo.