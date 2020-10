Manfredonia, prosegue l’ecatombe degli alberi

E’ UNA STRAGE senza sosta: crollati al suolo, tagliati completamente alla radice, capitozzati alla men peggio, persino incendiati, gli alberi sono oggetto di una falcidia insensata. Segnalazioni di azoni violente contro gli alberi se ne evidenziano sempre più spesso. Da Siponto a Manfredonia lo scenario non cambia. Un patrimonio naturalistico che spesso viene da lontano, costituito dalle generazioni passate, sempre più abbandonato a sé stesso, esposto ad ogni oltraggio.

“DECINE di alberi sono stati incomprensibilmente tagliati alla radice in zona Eurospin-cimitero” denuncia Iolanda D’Errico dell’associazione culturale e politica “Manfredonia Nuova”. “Ai cittadini accorsi a protestare – riferisce – contro tale scempio è stato risposto che erano malati. Niente di più falso – afferma -: un sopralluogo effettuato da un esperto di “Manfredonia Nuova” ha invece accertato che il tronco era sanissimo”.

PERCHE’ allora eliminarli di netto? “Le ragioni – avanza la D’Errico – possono essere due: la prima ha a che fare con la probabile protesta di cittadini per la mancata potatura che ha fatto sviluppare i rami fino a terra impedendo l’uso del marciapiede; l’altro che le chiome degli alberi sviluppatesi a dismisura oltre alla potenziale pericolosità, impediscono la visibilità della segnaletica stradale agli automobilisti con ripercussioni sulla sicurezza del traffico stradale, oltre a limitare la diffusione della luce dei lampioni pubblici inglobati dal fogliame degli alberi”. Ma il campionario delle scelleratezze è ben più ampio.

LE DENUNCE di Giuseppe Marasco, dinamico comandante degli ispettori territoriali volontari Civilis Endas che battono il territorio alla scoperta degli abusi di ogni genere (immondizie, animali abbandonati, incendi di vegetazione), sono pressoché quotidiane. L’ultima in ordoine di tempo è la decapitazione di alberi in via Beato Angelico nella zona dei nuovi comparti edilizi. “Siamo arrivati appena in tempo – racconta Marasco – per mettere in fuga i vandali che avevano appena strappato un grosso ramo dal tronco di un albero. Hanno lasciato sul posto una scala che è stata sequestrata da una Volante del 113 arrivata sul posto dietro nostra segnalazione. Purtroppo siamo costretti – rileva il comandante Marasco – a registrare giorno per giorno situazioni del genere dovute alle motivazioni più disparate non ultima quella di approvvigionarsi di legna da ardere. Si distrugge impunemente una enorme fonte antiinquinamento ambientale, una ricchezza del paesaggio e del benessere dei cittadini”.

“ALLA BASE di tutto c’è la mancata cura del verde pubblico” rileva D’Errico. “Un deficit che viene da lontano. Sono anni che come associazione “Manfredonia Nuova” ci battiamo per un piano di assistenza al verde che preveda una sana potatura degli alberi nonché la piantumazione di piante laddove sono cadute e nelle zone di espansione dell’abitato. Ci rendiamo conto delle difficoltà in cui versa il Comune, ma chiediamo ai commissari straordinari di destinare delle risorse agli interventi sulla tenuta del verde pubblico, fondamentale per l’indispensabile decoro della città ma soprattutto per i benefici che apportano all’ambiente e dunque sulla salute degli abitanti”.

Michele Apollonio