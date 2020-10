Manfredonia, TG3: “Record di visitatori per il parco archeologico di Siponto”

La ricostruzione della basilica paleocristiana realizzata da Eduardo Tresoldi alla periferia di Manfredonia è il secondo monumento più visitato in Puglia dopo Castel del Monte. Lo afferma il giornalista Sergio De Nicola in un servizio del TG R Puglia. “15 mila visitatori nel mese di agosto, 10 mila a settembre. Il Parco sarà ampliato grazie a un finanziamento europeo di 5 milioni di euro”. Nel servizio si parla anche degli 8 ipogei “visitabili su prenotazione”, della trascorsa stagione turistica balneare “trascorsa in tutta sicurezza” e della Riservetta.

Pubblicato da Matteo Nuzziello su Venerdì 2 ottobre 2020