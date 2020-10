Peschici, Mastromatteo “svanito” da 7 giorni, gli avvocati: “Nulla di certo”

(foggiatoday) Foggia, 02 ottobre 2020. Sono passati 7 giorni dall’assenza di notizie di Michele Mastromatteo, il 46enne di Peschici scomparso venerdì scorso. Gli inquirenti non si sbilanciano: non escludono alcuna pista, dall’allontanamento volontario all’epilogo più tragico. I carabinieri, coi nuclei cinofili e Cacciatori di Puglia, stanno setacciando il territorio compreso tra San Nicandro e Cagnano Varano. Mastromatteo venerdì sera, alle 20, è uscito da casa con un amico. Ha detto che avrebbe cenato fuori, ha lasciato a casa anche il telefonino e non ha fatto più rientro. Il giorno dopo era atteso anche al lavoro, in un’azienda che distribuisce bibite, ma non si é presentato. Davvero molto strano per lui, da tutti conosciuto come instancabile lavoratore. La madre, Donata, e il padre, Tommaso, sono disperati.

“Rimane ancora da accertare dove si sia recato e se abbia realmente lasciato Peschici quella sera” spiegano gli avvocati Giuseppe Falcone e Fiorella Trocano, legali di fiducia dei genitori della persona scomparsa, Tommaso e Donata Mastromatteo, disperati per l’accaduto. (Fonte: Foggiatoday)