Pitta-Abate, il civismo “storico” di Lucera alla prova del ballottaggio

Foggia, 02 ottobre 2020. “Di 7 assessori dell’amministrazione Tutolo sono rimasti con me in 6, tranne Abate”. Lo ricorda in questo tratto finale di campagna elettorale a Lucera Giuseppe Pitta. “Veramente con me ci sono 5 consiglieri, ed è andato via anche Di Battista”. La risposta è dell’altro candidato al ballottaggio Fabrizio Abate. Il confronto cerca di mantenere toni bassi anche con l’ausilio dell’ex sindaco Antonio Tutolo che, da consigliere regionale e “padre politico” di entrambi, non ci sta a essere trascinato nella polemica: “Io avrei abbandonato uno per l’altro?”. Il concetto è: chi osa interpretare un pensiero da lui mai espresso? Pensiero che ha manifestato in uno dei suoi ultimi video.

Però ogni tanto la diatriba si accende, Pitta fa girare un video in cui definisce il suo avversario “Robin Hood al contrario”, e dice a Stato Quotidiano: “Non c’è il suo nome, il video è ironico”. Abate è andato su tutte le furie e ha minacciato querela sui social, dissociandosi da quello che ritiene un modo di fare politica “distruttivo dell’avversario”. In quel “noi”, con cui Pitta segna il suo gruppo in contrapposizione a quello del suo antagonista al ballottaggio, “c’ero anch’io”. Fu così fino al 23 luglio quando, come successore di Tutolo, il gruppo “Facciamo piazza pulita” designò Pitta.

Un confronto molo civile fra i due, moderato da Micky De Finis su Telefoggia, è andato in onda qualche giorno fa. Nemmeno il tempo di rivedersi in tv che si diffonde il video della polemica. Pitta precisa a Stato: “Sono stato attaccato più volte personalmente e professionalmente da un gruppo di 30-40 persone, che si meravigliano del fatto che nemmeno rispondessi”. Guizzi litigiosi e linee politiche diverse, sebbene l’alveo di provenienza politica degli ultimi anni sia un filone unico.

L’avvocato dalle 6 liste, che al primo turno ha raggiunto il 46,98%, ricorda che fra queste c’è quella che porta il nome di Tutolo e la “Pagnotta”, suo storico movimento. Abate ricorda di essere stato segretario cittadino del Pd fino al 2014, partito scomparso dai banchi consiliari nel 2019 e che alle comunali del 20-21 settembre ha ottenuto 3 seggi, 1 è andato a Italia in Comune. Dunque un percorso che mescola partiti e civismo, mentre il suo avversario si richiama al civismo puro, senza partiti. “Non ho sottoscritto accordi con nessuno per il ballottaggio- precisa Pitta- abbiamo creato i movimenti “Piazza pulita” e la “Pagnotta” perché intendevamo cambiare il modo di fare politica. Non ci sono poltrone in ballo, come nel 2014 avevano contro i partiti, oggi siamo tornato agli albori”. Di fronte al fatto che Tutolo ha vinto le regionali con i suoi numerosi voti e all’interno di una coalizione: “Tutolo è il più civico degli eletti, conoscendolo so che farà l’interesse della città prima di quelli del partito e della coalizione”.

Ieri sera è arrivato il ministro Boccia per un comizio a sostegno di Abate. Netto il commento di Pitta: “Noi non abbiamo mai avuto padroni e padroncini, noi rimarchiamo questa differenza, i miei padroni sono solo i cittadini di Lucera, non verrà qualcuno a dirci cosa dobbiamo fare, ci siamo sempre autosostenuti e le nostre scelte le abbiamo sempre decise dall’interno”.

La campagna elettorale procede tenendo presente che tutti insieme hanno amministrato, gli “strappi” di Abate sono comunque mal recepiti, come quando ha evidenziato alcuni passaggi urbanistici che non ha condiviso: “Se ci sono stai degli errori bisogna ammetterli- replica Abate- io riprendo alcuni punti per modificarli, per correggerli, noi non siamo standardizzati sulle indicazioni giuste o sbagliate della precedente amministrazione”. Sposa la causa civica che ha incarnato per oltre una consiliatura, ma con qualche distinguo: “Sono favorevole al civismo ma non devono esserci pregiudizi, il civismo è spesso autoreferenziale mentre nel partito avviene una discussione costante”.

In preparazione del ritorno al voto, si tessono possibili accordi. Per Pitta “nessun accordo”, per Abate (19,37% al primo turno): “Non parlerei di accordi ma di piena sintonia con il M5s e con Francesco Di Battista, cercheremo di inglobare le liste civiche di De Sabato, con Fdi, Fi e Lega non c’è nessuna intesa. Ho in mente già qualche nome per la giunta nel caso dovessi vincere, è quello di Giuseppe Agnusdei, il primo presidente dell’Ordine degli avvocati di Lucera”.

Una sfida per nulla scontata all’ombra della fortezza svevo-angioina, nella Lucera da “rifare, amare, rinnovare, aggregare” come evocano liste e programmi.

Paola Lucino, 2 ottobre 2020