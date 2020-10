Quelle croci sui feti con il nome della madre, inutile per una legittima sepoltura

Prima sul web e poi sui media televisivi e cartacei è scoppiata la polemica del cimitero di Roma in cui vengono seppelliti i feti; ogni tomba è contraddistinta da una croce che reca una data e il nome della madre. La polemica è sorta quando casualmente una donna che aveva abortito è stata informata dell’esistenza della tomba recante il suo nome. La donna ha denunciato con sdegno di questa violazione della privacy e ha fatto un esposto, di cui si stanno occupando un po’ tutti, compreso il Garante della Privacy.

L’agenzia che per conto del Comune di Roma ha il ruolo di dare sepoltura ai piccoli non nati non esiste da oggi, e la procedura della sepoltura è consueta. Il punto vero del problema infatti non è questo. Da sempre gli uomini hanno manifestato la loro diversità rispetto alle altre specie viventi con caratteristiche e gesti che denotano un progressivo processo di riflessione sulla condizione umana: seppelliscono i morti dalla Preistoria, segnando di colore rosso le ossa, quasi a volere intendere che il morto non è morto del tutto; hanno sviluppato il linguaggio in modo più astratto rispetto ai linguaggi degli animali; hanno imparato a cuocere il cibo, con conseguenze addirittura sulla struttura del cervello.

L’atto di sepoltura è una conquista irrinunciabile di civiltà. Abbiamo visto che essa non si nega nemmeno al nemico che assale la patria o uccide il fratello e quell’Antigone, richiamata ancora oggi a proposito e a sproposito, ci dice che l’uomo non conosce le leggi che vigono nell’ Ade e che l’atto di sepoltura va sempre e comunque fatto, anche con il nemico odiato. In questo il poeta Sofocle probabilmente è ancora più esplicito del Vangelo ben 500 anni prima.

Ma c’è una testimonianza che nella sua delicatezza evoca il cimitero dei piccoli non nati. Una poetessa della nostra Magna Grecia, duecento anni prima di Cristo, testimoniò la tenerezza per i “piccoli”, parlando di una bambina che, nell’assistere alla morte dei suoi compagni di gioco, un grillo (definito “usignolo dei campi”) e una cicala (indicata come “ospite delle querce”) – esserini quasi insignificanti per lo più ma amati e degni di avere paragoni come se fossero esseri umani – dopo aver versato molte lacrime, “una tomba comune fece. Ade crudele le strappò di colpo i suoi cari giocattoli”. Il piccolo ha la dignità del grande nella pietà umana, e l’animo infantile lo riconosce ad intuito e lo celebra appunto con il gesto di amore e di dolore della sepoltura.

Il punto dunque non è la sepoltura ma la modalità con cui essa è stata assicurata in questo particolare cimitero romano dedicato ai bambini non nati. Noi possiamo credere che l’aborto sia l’uccisione di un essere umano in quanto tale già al concepimento o possiamo invece ritenere che il feto non sia ancora un bambino, ma è certo che l’Italia si è dotata di una legge in vigore da decenni la quale consente, a determinate condizioni, l’aborto. E di fronte alla Legge laica dello Stato si può fare disobbedienza civile se si è credenti, ma la legge in vigore va attuata.

Ognuno di noi, nella propria posizione di fronte a questo delicatissimo problema, sa a cosa interiormente deve rispondere. E certo non è la legge 194 che introduce l’aborto ma essa è nata con l’intento di mettere ordine in una pratica che esiste anch’essa dalla notte dei tempi, impedendo alle donne di mettersi nelle mani di mammane, senza alcuna sicurezza igienica, in aborti clandestini. Come si sa che si faceva in passato e come forse si continua ancora a fare. E se oggi qualche donna si rivolge ancora alle mammane, ciò avviene anche per evitare la vergogna della gogna pubblica. Per talune è insopportabile anche recarsi all’ospedale.

Quello che stona dunque in questo cimitero è la presenza del nome della madre che ha deciso di abortire. La presenza di questo nome è assolutamente inutile ai fini del compimento di un gesto pietoso e legittimo di sepoltura. Bastava scrivere una data, eventualmente anche con semplici iniziali che impediscono di risalire alla persona.

Bisogna evitare eccessi nei due campi pro e contro l’aborto. Si sente dire che l’aborto è forse il più importante diritto conquistato dalla donna e questo giudizio probabilmente amplifica una situazione che fa dimenticare tutti gli altri diritti per i quali si è, giustamente, combattuto a lungo in tema di parità. E certo l’aborto non può essere una pratica contraccettiva. Su questo piano, un approfondimento meriterebbe la pratica della pillola abortiva che abbandona la donna alla solitudine della scelta.

Anche il diritto di non sentirsi necessariamente vocata alla maternità come costrizione ineluttabile del destino delle donne è un diritto faticosamente conquistato e non meno importante del controllo stesso della maternità. Neppure chi è contrario all’aborto deve superare quei limiti umani di rispetto e di non giudizio che appartengono anche alla fede religiosa, ricordati nel Vangelo sempre per tutti quei casi in cui c’è l’impulso della società ad esporre qualcuno alla gogna pubblica.

Niente gogna, dunque, e certamente umana sepoltura: questa è la formula che può evitare uno scontro fra due modi di intendere la vita in uno stato laico. Ogni testimonianza contro o a favore dell’aborto deve essere lecita e contenuta nei toni e nei limiti accettabili in una società complessa, che va tutelata anche dal dilaniamento facile nei rapporti umani. La coscienza, invece, è un fatto assolutamente privato. Quello è il luogo, squisitamente interiore, dove dibattere con se stessi. E qui ognuno che non sia la persona interessata deve alzare le mani e tacere, perché nessuno potrà mai sapere cosa c’è dietro una qualunque scelta, e in particolare dietro la scelta forse più difficile che può capitare nella vita di una persona.

Maria Teresa Perrino, 2 ottobre 2020