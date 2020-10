Ramiro Martinez Barrera: un altro anno con Manfredonia C5

Manfredonia, 02 ottobre 2020. Uno dei punti di forza della Risparmio Casa Vitulano è il forte pivot argentino Ramiro Martinez Barrera, al suo secondo anno in riva al Golfo di Manfredonia. Una carriera importante, avendo militato nelle fila dell’ Huracan dal 2006 al 2009, successivamente con le maglie del Ferro ( 2010-2012), del Glorias (2013-2015). Nel biennio 2016-2017 veste la casacca del River Plate, di Buenos Aires. Approda come prima esperienza italiana nel Sammichele nel 2018, per poi accasarsi, nell’annata successiva, per la sua seconda stagione italiana nel Manfredonia C5.

“Mi sono fermato qua perché mi è piaciuto tantissimo la stagione scorsa e quello che abbiamo fatto, l’affiatamento con i nuovi compagni di squadra va molto bene, sono tre bravi ragazzi”. “Le amichevoli mi sono piaciuti, il Sala Consilina e Le Aqueli Molfetta sono squadre molto forti, noi dobbiamo continuare ad allenarci e giocare forte per questa stagione. Stiamo bene ci stiamo allenando bene.”.

A cura di Antonio Castriotta, Manfredonia 02 ottobre 2020