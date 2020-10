Tentarono di uccidere conoscente, condannati 3 viestani

Vieste, 02 ottobre 2020. Lo scorso 24 settembre il G.U.P. presso il Tribunale di Foggia, concordando pienamente con l’intero quadro probatorio offerto dalla Procura della Repubblica e dalla Tenenza Carabinieri di Vieste, ha emesso sentenza a carico di tre viestani, condannandoli alla reclusione, rispettivamente per: D.M.G., 56enne, 14 anni e 10 mesi, L.V., 42enne, 9 anni e 6 mesi, L.L., 38enne, 9 anni e 2 mesi, oltre al pagamento delle spese processuali e a quelle del loro mantenimento durante la custodia cautelare. Inoltre, per tutti è stata dichiarata l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e quella legale per tutta la durata della pena.

La vicenda fa riferimento all’arresto degli stessi, avvenuto il 5 novembre 2019 ad opera di personale della Tenenza Carabinieri di Vieste in esecuzione di O.C.C, poiché gravemente indiziati di tentato omicidio in danno di loro conoscente del posto.