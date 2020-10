Uil scuola e fpl scrivono a Emiliano “Presidio anti-Covid e personale sanitario in ogni istituto”

Bari, 02 ottobre 2020. “Un presidio sanitario anti-Covid, con il relativo personale sanitario, per ogni istituto scolastico del territorio regionale”. E’ la proposta lanciata al Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, dai segretari della Uil Scuola e Uil Fpl Puglia, Gianni Verga e Giuseppe Vatinno.

“In questi giorni – spiegano – stiamo assistendo a un costante e sensibile incremento del virus in Puglia, trend del resto comune a tutto il Paese. Le scuole, purtroppo, sono luoghi estremamente a rischio, per i quali le istituzioni hanno il dovere di mettere in campo ogni misura possibile, utile a scongiurare nuovi contagi che possano mettere a rischio la salute di studenti, docenti e lavoratori del settore, nonché il regolare svolgimento dell’anno scolastico”. “In questa battaglia quotidiana contro un nemico ostico e invisibile – continuano Verga e Vatinno – il personale scolastico è stato spesso lasciato in balia delle onde, vittime di linee ministeriali confusionarie, se non addirittura assenti. Ecco perché facciamo appello al buonsenso della Regione Puglia e del neo-eletto presidente Emiliano affinché a livello locale si possa intervenire con quella concretezza che finora è mancata a Roma”.

“Dotare ogni istituto scolastico di un presidio sanitario e del relativo personale medico-infermieristico significherebbe non solo trasmettere tranquillità ai dirigenti scolastici, ai docenti, al personale amministrativo e alle famiglie che, in queste condizioni mandano a scuola con apprensione i propri figli, ma anche schierare le competenze sanitarie che finora sono mancate, costringendo le scuole pugliesi, così come quelle italiane in generale, ad arrangiarsi facendo leva solo sul senso del dovere e sulla responsabilità dei propri lavoratori e delle proprie lavoratrici. In una condizione di emergenza come l’attuale – concludono Verga e Vatinno – occorrono strumenti e decisioni eccezionali, coraggiose: il presidente Emiliano ascolti il nostro appello e intervenga subito per consentire lo svolgimento di un anno scolastico quanto più regolare e sicuro possibile”.