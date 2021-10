A proposito di confini tra Manfredonia e Monte Sant’Angelo

Manfredonia (Foggia), 02/10/2021 –(ilgiornaledimonte) A proposito delle indicazioni di S.E. il vescovo di Manfredonia circa l’assetto dei confini territoriali di Foggia, Manfredonia e Monte Sant’Angelo, io, uno dei tanti cittadini lontano dalle conoscenze storiche, giuridiche, politiche e religiose, sarei curioso di sapere cosa ne pensano S.E. il vescovo di Monte Sant’Angelo, i deputati, i senatori e i consiglieri regionali eletti con i voti dei montanari.

Certo non è facile esprimere pareri come quelli autorevoli espressi dagli storici, dai politici e dai religiosi, ma mi è capitato di seguire le vicissitudini di questo territorio negli ultimi sessanta settant’anni. Il primo giudizio complessivo è che il matrimonio tra questa pianura e questa montagna non è riuscito molto bene. Di chi la colpa? E che ne so io. Io vedo soltanto che, in pieno XXI secolo, in gran parte del territorio Garganico, mancano infrastrutture primarie come elettrificazione, strade, acqua e quant’altro e, per esempio, nella pianura sotto al belvedere c’è una strada ferrata, abbandonata, un porto industriale, appena utilizzato, sempre da quelle parti vedo aree artigianali e industriali invase da finocchio selvatico e lumache con qualche problema di inutilizzo, un sistema sanitario che vede scoppiare gli ospedali e i servizi nelle città di pianura, con aumento di costi vertiginosi e cancellare ospedali e servizi nei territori considerati periferici, come quelli del Gargano, ad eccezione degli ospedali ecclesiastici che prosperano con i soldi pubblici e il lamento potrebbe continuare a lungo.

A guardare attorno, il Gargano sembra la Camicia di Cristo. Prima lo mettono in croce e poi, ognuno ne vuole un pezzo. Vengo è mi spiego, diceva un comico napoletano.

Ai tempi dell’ex Comunità montana del Gargano, miseramente finita nei ricordi di cittadini nostalgici del passato, e su questo non possiamo incolpare ai nostri confinanti, il territorio garganico di competenza era costituito dai comuni Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Manfredonia, Mattinata, Monte Sant’Angelo, Peschici, Rignano Garganico, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, Vico del Gargano e Vieste, quindi, quattordici comuni.

Con il Parco Nazionale del Gargano, i comuni diventano diciotto con l’aggiunta delle Isole Tremiti, Apricena, Lesina, Serracapriola.

I distretti scolastici che insistono sul Gargano sono ben quattro e alcuni comuni sono messi assieme al comune di San Severo e altri assieme al comune di Manfredonia.

E veniamo al Consorzio di Bonifica Montana del Gargano con sede a Foggia.

Il comprensorio di competenza comprende l’intera superficie dei comuni di Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Mattinata, Monte Sant’Angelo, Peschici, Vico del Gargano e Vieste, e parte della superficie dei comuni di Manfredonia, Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico,

Non comprende il comune di Rodi Garganico, Lesina e le isole Tremiti.

L’arcidiocesi garganica ha competenza sui comuni di Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Isole Tremiti, Manfredonia, Mattinata, Monte Sant’Angelo, Peschici, Rignano Garganico, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, Vico del Gargano, Vieste e Zapponeta.

Quindi, si aggiunge Zapponeta e le Isole Tremiti e si toglie Rodi Garganico.

Dopo il referendum taglia parlamentari, il Gargano voterà assieme a Manfredonia e Cerignola, e chi saranno i candidati e gli eletti?

Da questi dati scaturisce che il Gargano parte da Serracapriola, comprende la laguna di Lesina e Varano, i comuni di Apricena, San Severo, e giunge fino alle paludi sipontine e a Zapponeta fino a Cerignola, quando si parla di circoscrizione elettorale e giunge fino a Foggia quando si parla di gestione.

Si è anche pensato alla provincia garganica, ma ogni comune vuole essere capoluogo, Manfredonia, San Severo e Vieste e San Giovanni Rotondo e Vico e, anche il borgo di Monte Sant’Angelo.

Per evitare liti e discussioni, quindi, ognuno inventa un Gargano a dimensione propria.

Il mio Gargano, a guardare le mappe, si presenta come una compatta massa montuosa che si allunga nell’Adriatico e, visto dall’alto, una terra con vita propria, avulsa dal Molise e dal resto della pianura della provincia foggiana.

I laghi dì Varano e di Lesina lo chiudono da una parte. Le coste alte e rocciose lo cingono da Rodi Garganico a Monte Sant’Angelo e la piatta pianura del Tavoliere, da Manfredonia a Lesina, lo chiude dall’altra.

Ora, io cittadino di ordinaria conoscenza delle cose, mi chiedo: “Ma perché tanto affanno per spartirsi il Gargano?”. (che domanda….)

E vengo alla questione che da qualche anno continua a dividere storici, politici, religiosi, campanilisti e anche di qualche cittadino curioso locali. La revisione dei confini tra i comuni di Monte Sant’Angelo e di Manfredonia. Se abbiamo voglia di comprendere bene lo spirito di questa discussione, leggiamo i commenti sui social ogni qualvolta un montanaro o un manfredoniano mette a confronto le due realtà o esprime una banalissima opinione. Se non si trattasse di cose serie, ci sarebbe da sbellicarsi dalle risate.

Ho circa settant’anni, ne nascondo qualcuno in verità, e ricordo quello che è accaduto in questi anni.

Per scelte ritenute giuste e utili, è arrivata ai comuni della pianura di tutta Italia una barca di soldi per farli diventare le città di traino dello sviluppo dei comuni viciniori. Bella idea. E cosa è successo?

Io cittadino qualunque non so neppure quanto denaro è arrivato e come è stato speso, Ricordo il denaro arrivato prima per il disgraziato polo chimico, su cui hanno sputato poche persone, poi quello sul disinquinamento del golfo e sulla bonifica, quello sulle infrastrutture necessarie per il porto e per il turismo, quello per le ferrovie e chissà per quante altre esigenze. Così, lo sviluppo ha costretto verso la pianura, decine e decine e decine e decine di famiglie.

Ma bando alle nostalgie, dice S.E. che: “Forse è tempo di pensare anche alla modifica dei confini delle istituzioni comunali rimasti fermi all’età del ventennio fascista. Di sicuro sarebbe più coinvolgente e responsabile se l’area industriale ex Enichem, dismessa e non del tutto bonificata e a continuo rischio di “bomba ecologica innescata” passasse all’amministrazione di Manfredonia”. Un’idea.

Vede Eccellenza, gli insediamenti civili e industriali vanno bene verso Foggia e nelle paludi e non vanno bene nel territorio di Monte Sant’Angelo. Bella idea di sviluppo del territorio.

Anch’io sono convinto che occorra aprire un dibattito, ma penso a un dibattito tra i garganici.

Forse è ora di pensare a una circoscrizione elettorale garganica, a un consorzio di Bonifica garganico, a un distretto scolastico garganico, a un’Arcidiocesi garganica.

Io penso che il Gargano debba essere artefici delle sue sconfitte e con il giusto confronto ma senza servi e padroni né laici né religiosi.

Sono convinto che, anche in un’epoca di grande confusione sociale e politica, la storia del territorio garganico, non possa andare peggio di come è andata in questi ultimi settant’anni. (ilgiornaledimonte)

Di Domenico Rignanese