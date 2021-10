Al Gino Lisa tutto tace, a Pescara raddoppiano i voli per Milano

Foggia, 02/10/2021 – (primonumero) Una buona notizia per i viaggiatori molisani che utilizzano l’aeroporto di Pescara per raggiungere Milano, dove sono centinaia i corregionali che hanno interessi professionali e di studio.

Dal prossimo 15 ottobre Ita (Italia Trasporto Aereo), la nuova compagnia nata dalle ceneri di Alitalia, volerà due volte al giorno tra lo scalo abruzzese e l’aeroporto di Linate: la mattina alle 6:05 e il pomeriggio alle 17:40. Da Linate il decollo è previsto alle 15:45 e alle 22:35. Il sabato sarà garantito il collegamento della mattina verso Linate la domenica il rientro alle 22:35.

Intanto, guardano all’altro aeroporto di confine del Molise, il “Gino Lisa” di Foggia, mediamente più vicino di quello di Pescara, si attende di conoscere quantomeno un primo anche se provvisorio piano di volo. Secondo gli annunci che finora si sono susseguiti lo scalo pugliese (a 50 minuti di auto da Termoli) dovrà essere un aeroporto ordinario con voli di linea e voli turistici, nonché base operativa della Protezione Civile italiana ed europea in tutti i Balcani. L’aeroporto di Foggia è tecnicamente aperto al traffico aereo dalla fine dello scorso luglio la al momento non ci sono ancora dei piani di volo bensì solo interessi da parte di compagnie aeree. Tra queste tre in modo particolare: Lumiwings, Sky Alps, Tayaranjetche avevano espresso “grande disponibilità ad allacciare collegamenti con Foggia”. Di concreto però ancora nulla. (primonumero)