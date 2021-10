CON Manfredonia: “Via Salvatore Rosa simbolo delle periferie dimenticate”

È urgente il rifacimento di strade e marciapiedi, l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’incremento del verde urbano e la realizzazione di servizi. L’area adiacente a via Salvatore Rosa deve cessare di essere una discarica a cielo aperto per diventare un’area verde attrezzata con un parco giochi per i bambini del quartiere. Il campo di calcio deve essere recuperato e fungere da luogo di aggregazione dove praticare lo sport all’insegna di sani valori.