È online il sito dell’associazione contro il racket “Giovanni Panunzio”

L’Associazione Giovanni Panunzio presenta il proprio sito Internet, una piattaforma telematica per diffondere iniziative e materiale di approfondimento, per far conoscere i temi affrontati di volta in volta durante le attività e per raccogliere segnalazioni e denunce relative a casi di racket o di illegalità. L’autore del sito è Michele De Chirico, collaboratore dell’associazione e autore di varie locandine che ne hanno comunicato le iniziative.

Nata a marzo del 2015, nel gennaio del 2016 ha assunto il suo nome attuale, che si richiama alla figura dell’imprenditore edile di Foggia Giovanni Panunzio, il quale, all’inizio degli anni ’90, si oppose al racket della mafia foggiana e per questo suo rifiuto venne ucciso il 6 novembre 1992.

“L’omicidio Panunzio è stato un punto di svolta per polizia e magistratura. Per questo il 6 novembre del 1992 è una data che segna un nuovo inizio ancora possibile per Foggia. Grazie alla testimonianza di Mario Nero, il processo viene non solo celebrato ma anche concluso arrivando a condanne definitive. La fine di Giovanni è l’inizio anche di una costante, attiva, continua testimonianza della famiglia e di quanti intorno a lei hanno fatto del no alla mafia di Giovanni la ragione per immaginare una città diversa che parla e non tace, che spezza catene di omertà e disegna legami con la società civile sana. Che anche a Foggia c’è e ha bisogno di riconoscersi e ritrovarsi”, si legge sul sito dell’associazione.