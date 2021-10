Ex giocatore del Foggia condannato per minacce al Premier olandese

Intanto, era parte dei tantissimi stranieri di alto livello che a inizio anni Novanta accorrevano nel campionato italiano, a volte scegliendo anche squadre che non erano assolutamente di primo piano. E infatti Roy, attraverso la mediazione di un agente destinato a fare carriera di nome Mino Raiola approda dall’Ajax nel Belpaese e finisce…a Zemanlandia.

Per lui due stagioni al Foggia, con la soddisfazione di essere il miglior cannoniere rossonero nell’annata 1993/94, l’ultima del Boemo nella sua prima esperienza allo Zaccheria. Cosa combina oggi Bryan Roy? Non se la passa troppo bene.

SERVIZI SOCIALI – Negli ultimi anni l’olandese è infatti finito spesso al centro di polemiche social per un linguaggio non proprio amichevole nei confronti di altri personaggi pubblici. E, come riporta il Sun, stavolta ha davvero esagerato, al punto da beccarsi una condanna. A Roy sono stati infatti inflitte 80 ore di servizi sociali e si è salvato dal carcere solo grazie alla condizionale per un tweet di troppo rivolto al Primo Ministro Mark Rutte. Il tabloid inglese riporta che lo scorso aprile l’ex Foggia e Nottingham Forest ha riposto a un cinguettio che riguarda il politico olandese commentando che…si beccherà presto una pallottola in testa. Abbastanza per far scattare un’inchiesta che ha portato al suo fermo e alla sentenza. (ilposticipo)