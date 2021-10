Foggia, testata sputi e insulti contro autista 118: “Siamo carne da macello”

Foggia, 02/10/2021 – (ilquotidianoitaliano) È la denuncia di un autista soccorritore 118 aggredito a Foggia qualche sera fa con una testata durante il suo servizio. “Eravamo intervenuti in seconda battuta per soccorrere le persone rimaste ferite in un incidente stradale frontale, tecnicamente un codice rosso – racconta l’uomo ai microfoni di Foggia Today -.

Appena siamo arrivati sul posto, in ausilio ad un’altra ambulanza, avevo notato subito che l’aria era tesa: c’era molta gente in strada, chi urlava, chi riprendeva la scena con il cellulare. Un uomo, in particolare, ostruiva il passaggio del mezzo, insultava e sputava”.

“Siamo abituati a scene così, ti insultano se l’ambulanza non arriva nell’immediato oppure ti minacciano a muso duro se il mezzo arriva nei tempi – continua -. Sono episodi a cui cerchiamo di non dare peso per concentrarci sull’intervento, ma diventa difficile quando dalle parole si passa ai fatti e, oltre ai feriti, ti ritrovi a dover soccorrere anche il collega di turno. Mentre stavamo assistendo uno dei feriti, una giovane donna, quello stesso uomo, forse ubriaco, mi raggiunge e mi colpisce con una testata in pieno viso”.