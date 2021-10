La carica dei 36 candidati sindaci in 13 Comuni di Capitanata, nomi e liste

Si vota domani 3 ottobre e lunedì 4 per il rinnovo di più mille amministrazioni comunali in Italia, 13 i Comuni della Capitanata in cui ci si recherà alle urne con l’eventuale turno di ballottaggio a Cerignola e a San Nicandro, previsto per il 17-18 ottobre. Le elezioni si terranno domenica dalle ore 7 alle 23, e lunedì 4 ottobre, dalle ore 7 alle ore 15. Sarà necessario recarsi alle urne portando con sé un documento d’identità e la tessera elettorale. Sono 36 i candidati sindaci che corrono per la fascia tricolore nei paesi di Capitanata, 34 uomini e due donne. Le liste in campo sono oltre 60. Di seguito nomi dei candidati e liste in campo.

Vincenzo Sarcone ad Ascoli Satriano con la lista “Ascoli in Comune” ha come avversario Pio Roll, lista “Noi ascolani”.

Ad Alberona ritorna in pista Leonardo De Matthaeis con “Alberona Ti amo”, l’altra candidata è Berenice Cilenti.

Per Panni i candidati sono 3, Danida Mansolillo con “Uniti per Panni”, Amedeo De Cotiis con la lista “Rinascita” e, per il movimento politico “l’Altra Italia”, Nicola Squarcella.

L’uscente Nicola Gatta affronta a Candela (Candela guardiamo avanti, il nome della lista) il duello politico con Nino Santarella e la sua “Candela protagonista”.

A Casalnuovo Monterotaro si fronteggiano Pasquale Codianni e Armando Palmieri.

Ci riprova a Celenza Valfortore Massimo Venditti con “Celenza prima di tutto”, suo avversario Francesco Vito Santoro.

Sant’Agata di Puglia vede in campo Pietro Bove con la lista “Sant’Agata nel 2000” e Andrea Del Vento, lista “Sant’Agata Unita”.

Si ripresenta a Vieste Giuseppe Nobiletti, lista “Vieste sei tu”, contro un sindaco torinese, Gianluca Citoli.

Il centrodestra di Primiano Di Mauro, con “Lesina Azzurra”, ha come avversario Nello Montoro con “Lesina al centro” nel paese del lago.

Scende in campo con “Zapponeta nel cuore” Vincenzo Riontino, contro di lui un omonimo di Zapponeta, Riontino Giuseppe.

Competono 5 candidati sindaci a S. Marco in Lamis. L’uscente Michele Merla con “Per San Marco”, Raffaele Daniele per la lista CivilMenti, Tiziano Paragone corre per “Con Tiziano sindaco, Bene Comune”. Altro candidato è Antonio Turco, per la lista “L’amiamo”, Angelo Cera scende in campo con “Evviva S. Marco”.

È previsto il ballottaggio a S. Nicandro Garganico, dove compete per il centrodestra Vincenzo Marinacci con 5 liste, Fi-Cdu, Udc, Nuovo Psi, e la lista del sindaco. Con Matteo Vocale nel centrosinistra ci sono il Pd, il M5s, “Forza Sannicandro” e i candidati della sua lista da sindaco. Con 5 liste gareggia anche Antonio Berardi, “Sud in testa” “Uniti”, “Io c’entro”, “Berardi sindaco”,“Azione”.

Sette candidati per Cerignola. Ci riprova come nel 2015 Gerardo Bevilacqua. A sostegno di Francesco Bonito a Cerignola il Pd, lista “Con Emiliano”, Senso Civico e M5s, oltre alla sua civica. Giannatempo ha dalla sua parte Fdi, Lega, Fi, Udc e la lista del sindaco. Sgarro compete con 7 liste, fra cui quella di Sinistra Italiana e Rifondazione. Francesco De Cosmo è sostenuto da Nuovo Psi, Cerignola Popolare, Cattolici Uniti e un’altra lista personale.Tre liste per Franco Metta, “Metta sindaco”, “Cerignola è ora”, “L’altra Italia”. Francesco Di Santo si presenta con la lista “Cerignola Adesso”.

Nella scheda al seggio si potrà votare per il sindaco, per le liste a lui collegate, ma si può anche, come prevede il voto disgiunto, barrare la casella del sindaco e votare per una lista a lui non collegata. Si potranno esprimere al massimo due preferenze per i candidati al consiglio comunale, purché di genere diverso, ovvero un uomo e una donna. Il sindaco che verrà eletto è quello che ottiene la maggioranza assoluta dei voti (50% più uno) al primo o al secondo turno (per i comuni con più di 15mia abitanti).