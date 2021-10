Manfredonia, confermati dal Governo 80 mln di euro per il porto

Manfredonia (Foggia), 02/10/2021 –(brindisioggi) Buone notizie per i porti pugliesi. “È ora ufficiale l’arrivo di oltre 200 milioni di euro per gli interventi infrastrutturali nei porti di Taranto, Brindisi e Manfredonia: è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto con cui si assegnano le risorse del Pnrr per i progetti presentati. Un altro punto per il governo Draghi che procede speditamente e grazie anche alle Autorità Portuali di sistema pugliesi perché, evidentemente, hanno il merito di aver redatto progetti seri e convincenti nell’ottica di sviluppo dell’intero sistema”. Lo afferma il parlamentare brindisino Mauro D’Attis (Forza Italia).

35,7 milioni di euro per le opere a Taranto, 88 milioni per Brindisi e 80 milioni per Manfredonia. “Somme importantissime – aggiunge il forzista – che vanno spese subito e bene e noi, ovviamente, vigileremo affinché non si perda tempo: il Pnrr è un’opportunità straordinaria, una svolta epocale e non sono ammessi ritardi o errori”. (brindisioggi)