Manfredonia (Foggia), 02/10/2021 – (retesmashgargano) Principio d’incendio in un’appartamento in Viale di Vittorio. Stando alle prime informazioni raccolte dalla redazione di Rete Smash, una squadra di vigili del fuoco è stata allertata verso le 12.45 a causa di un principio di incendio sviluppatosi in un appartamento in via di Vittorio. Nessuno sarebbe rimasto coinvolto e l’incendio è stato domato. (retesmashgargano)