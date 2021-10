Puglia, morta 13enne dopo seconda dose: aperta inchiesta interna

Lecce, 02/10/2021 – (norbaonline) La Asl di Lecce ha aperto un’inchiesta interna sulla morte di una ragazzina di 13 anni deceduta ieri al pronto soccorso del “Vito Fazzi” di Lecce dov’era stata condotta in seguito ad un malore.

L’Asl ha disposto l’autopsia per verificare se il decesso possa essere stata una conseguenza del vaccino anti-Covid. Nella giornata di giovedì infatti la 13enne, residente in un comune della provincia, aveva ricevuto la seconda dose di Pfizer. Da quanto si apprende la ragazzina aveva delle patologie cardiache pregresse. Una prima valutazione clinica con la ricerca virale effettuata con tampone, avrebbe dato esito negativo. L’incarico per l’esecuzione dell’autopsia è stato conferito al Dottor Giovanni Serio, responsabile dell’Anatomia patologia del “Fazzi”, e al medico legale Alberto Tortorella. La famiglia al momento non avrebbe sporto denuncia. (norbaonline)