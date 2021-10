Serie C: il Bari tenta la fuga, il Foggia pronto ad inseguire

STATOQUOTIDIANO.IT, Foggia 02 ottobre 2021. Derby d’alta quota, quello che domenica pomeriggio vedrà sfidarsi Bari e Monopoli in un big match, tra prima e seconda in classifica che si preannuncia ricco di spunti interessanti.

Al San Nicola si respira un nuovo entusiasmo attorno alla squadra di mister Mignani dopo anni di delusioni. I biancorossi in questo scorcio di campionato stanno rispettando i pronostici della vigilia recitando il ruolo di assoluti protagonisti nel campionato di serie C.

La compagine di Colombo è invece, la rivelazione delle prime sette giornate del torneo, andando ben oltre le più rosee aspettative.

Un’occasione d’oro per i baresi, padroni di casa, per provare a scavare un solco con la prima inseguitrice e tutte le rivali alla promozione diretta. Match aperto ad ogni pronostico ma con i galletti che partono leggermente favoriti, se non altro che possono contare ancora su una profondità della rosa e una varietà di scelta, nonostante le numerose assenze, che i monopolitani non possono permettersi.

L’ex Marco Piccinni, in forza al Monopoli, resta umile, consapevole di incontrare nel prossimo scontro diretto del San Nicola, la corazzata del girone. In una recente intervista su Tuttocalciopuglia.com ha parlato del big match e dell’atteggiamento che i suoi dovranno assumere in campo. “Quello che dico sempre è di stare con i piedi per terra: noi non siamo una squadra costruita per le posizioni più alte della classifica, siamo una squadra che deve salvarsi e che sta mettendo in cascina punti preziosi grazie a uno spirito incredibile. Non facciamo un calcio spumeggiante, facciamo un calcio di squadra, di unione, di ripartenze e di fisicità. Andiamo lì a Bari con la voglia di vedere quanto questa compattezza valga in mezzo al campo in un campionato di C nel quale i valori sembrano essersi parecchio uniformati”.

Spettatori interessati del big match saranno senza dubbio i rossoneri di Zeman, chiamati a bissare la vittoria contro il Messina di 15 giorni fa, in coppa Italia (2-0 ndr) e l’ottima impressione destata nella brillante affermazione di Andria, dove sono andati a segno tutti e tre i componente del tridente. I tifosi foggiani iniziano ad intravedere in Merola- Curcio- Ferrante, le potenzialità dei fasti del trio avanzato più rinomato.

La condizione atletica e l’assimilazione degli schemi cresce gradualmente, così come l’intesa e i sincronismi nei movimenti dei satanelli. Una vittoria contro i peloritani lancerebbe al vertice i rossoneri e aumenterebbe a dismisura la consapevolezza della truppa giovane del boemo, che può scalare ancora più la classifica, approfittando anche dell’altro importante derby in programma tra V. Francavilla e Taranto.

A cura di Antonio Monaco, Foggia 02 ottobre 2021