5° Re Manfredi Run: bella giornata di sport. Trionfo e record di Dario Santoro

StatoQuotidiano.it Manfredonia, 02 Ottobre 2022.

Una bella mattinata di sport, nella quale sole, amicizia e la partecipazione di oltre 600 atleti, sono stati gli ingredienti che hanno dato lustro alla 5° Re Manfredi Run, accuratamente organizzata dalla associazione sportiva dilettantistica “Manfredonia Corre”, che ha stretto nell’occasione il gemellaggio con l’Asd Podistica San Salvo. Nello splendido scenario del porto turistico Marina del Gargano, e nel ricordo di Genny Quitadamo, i corridori dopo aver ricevuto i saluti istituzionali del sindaco della città di Manfredonia, ing. Gianni Rotice e la benedizione di Don Salvatore Miscio, hanno dato vita ad una competizione seguita da tanti appassionati, richiamati anche dalla presenza del campione sipontino Dario Santoro. Il runner manfredoniano, accolto dall’entusiasmo e dal tifo dei calorosi cittadini si è imposto in solitaria, percorrendo i 10 km del tracciato pianeggiante in 31’10” e precedendo sul podio, Matteo Notarangelo (34’28”) e Manuppelli Matteo (34’42”). Tra le donne ha trionfato Rebecca Volpe della U.S. Giovani Atleti Bari, in 36’50” che ha preceduto Raffaella Filannino (39’11”) e Giulia Parisi (43’22”).

L’ex campione italiano di maratona si è ripetuto nell’albo d’oro, dopo il successo del 2017, e ha realizzato anche il record della manifestazione abbassandolo di oltre 30 secondi dal precedente. Santoro, nonostante il carico di lavoro, volto al perfezionamento della condizione atletica in vista dei campionati italiani di mezza maratona di Pisa, prevista per la metà di ottobre, ha condotto con autorità la gara sin dalle prime battute, fino al traguardo con le braccia al cielo.

Nell’immediato post gara, ai microfoni di Stato Quotidiano, Dario Santoro ci ha rivelato le sue impressioni:

“Non vi nascondo che la gara di casa mette sempre più tensione di qualsiasi altra. Ha una particolarità immensa, perché è dove sei cresciuto e hai i tuoi affetti più cari ed il tuo tifo. Sicuramente non ho scaricato per questa gara. Ho provato a portare il ritmo che cercherò di mantenere per 21km a Pisa e nonostante il carico di lavoro è andata molto bene, anche se ho il rammarico di non essere sceso sotto i 31 minuti. Ora faremo l’ultima rifinitura e cercheremo di arrivare a Pisa abbastanza bene e avere l’ambizione di scendere sotto l’1h06’”.

Fotogallery: Antonio Castriotta

A cura di Antonio Monaco. Manfredonia, 02 Ottobre 2022.