Foggia, locomotiva della Villa: finalmente parte progetto di restauro

Foggia, 2 ottobre 2022 – La locomotiva storica della Villa Comunale di Foggia, da anni preda del degrado e dell’incuria, tornerà a ‘nuova vita’ e sarà trasferita in una nuova location, il piazzale della stazione ferroviaria. Un mezzo dal grande valore storico e affettivo per il capoluogo dauno e per tutti i ferrovieri.

Anche StatoQuotidiano aveva denunciato piu volte lo stato di abbandono e degrado del veicolo, legato fortemente alla memoria della città. A darne notizia tramite i social è il Club Rotary “U. Giordano” – Distretto 2120, tra i maggiori promotori dell’inizitiva:

In relazione al progetto che si propone il restauro e spostamento della locomotiva 880.009 dalla Villa Comunale della città di Foggia, dove attualmente si trova, al piazzale antistante la stazione ferroviaria, venerdì 30/09 si è tenuto un incontro tra funzionari delle FFSS, Fondazione FFSS, Comune di Foggia, Club Rotary “U. Giordano”, Club Rotary Foggia, Club Rotary Capitanata e l’impresa incaricata alla movimentazione della locomotiva e del restauro del rotabile per finalizzare e programmare l’operazione che permetterà ad un più vasto pubblico di ammirare questa splendida e rara storica locomotiva.