Manfredonia, un sentito omaggio al Generale Michele De Finis

Statoquotidiano.it, 1 ottobre 2022.

Chi ha rischiato la propria vita al servizio della pace merita di essere ricordato, affinché sia d’ispirazione all’umanità nei momenti più bui.

È quello che l’Associazione Nazionale Carabinieri di Manfredonia, guidata dal suo presidente Dott. Michele Trotta, ha voluto fare anche quest’anno, celebrando la figura del Generale Michele De Finis, un autentico eroe di guerra. L’ANC ha infatti, come da vari anni a questa parte, posato una corona in memoria del Generale nella strada a lui dedicata. Presente la famiglia De Finis, di cui molti membri sono parte dell’Arma dei Carabinieri, e il figlio del Generale, l’Avv. Luigi De Finis, il nuovo comandante dei Carabinieri di Manfredonia, Cap. Cristopher Rossi (alla sua prima uscita pubblica ndr), il Maresciallo Melillo e i ragazzi delle scuole elementari, in festa con le bandierine tricolore, che hanno animato la giornata.

Per l’Amministrazione era presente il Sindaco Gianni Rotice; come specificato dal presidente Trotta, è la prima volta che un sindaco partecipa alla cerimonia in onore del Generale. Per la benedizione il giovane Don Danilo.

Il Generale Michele De Finis è stato un fulgido esempio di spirito di abnegazione per il salvataggio di vite umane, che non ha voluto piegarsi al regime nazifascista dopo i fatti del ’43, mantenendosi fedele al suo giuramento al Re. In alcuni libri a lui dedicati viene infatti ricordato come il fautore della resa di Trento. Con il suo coraggio ha evitato molti rastrellamenti in quel territorio, riuscì a far figurare nelle fila del gruppo carabinieri ben 87 nuovi giovani, strappandoli alla precettazione militare tedesca e combattè la borsa nera. Un grande esempio di pace in questa grave ora di cui speriamo di vedere presto la fine.

A cura di Piercosimo Zino