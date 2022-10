Terza vittoria consecutiva per il Donia. Battuto l’Asd Ortanova 4-2

StatoQuotidiano.it Manfredonia, 02 Ottobre 2022.

Il Manfredonia fa tris. Centra con merito la terza vittoria consecutiva in campionato. Batte per 4-2 l’ ASD Orta Nova e sale a quota 9 punti, a punteggio pieno, saldamente in vetta al girone A di Eccellenza pugliese, seppur in coabitazione con il Bisceglie. Al Comunale di Monte Sant’Angelo, vista la persistente indisponibilità del Miramare, gli uomini di mister De Candia regolano gli ortesi già dal primo tempo. Sugli scudi Ciccio Potenza, che al 11′ fa centro con un bel colpo di testa su perfetto cross di Montrone, dalla corsia di destra. Passano solo 5′ di gioco e l’esterno biancoceleste (oggi in giallo) va via in serpentina, tocco debole ma beffardo che batte Capossele. La reazione ospite è nulla e Marchionna è totalmente inoperoso, anzi il monologo dei padroni di casa è continuo. Al 26′ Gissi lavora un buon pallone ai limiti dell’ area, imbucata per Turitto, che conclude, ma la sfera timbra il palo. Giambuzzi al 31′ sulla destra, palla in area ma né Morra, né Gissi riescono a correggere in rete. Lo stesso centravanti argentino al 36′ assiste Potenza, tiro troppo angolato che sibila il palo. Il numero 10 dei garganici, si mette in proprio al 37′. Palla rubata a Torraco che giunge sui piedi dell’ attaccante, fendente preciso e potente da fuori e sfera in buca d’angolo per il 3-0. Sul finale di tempo, ancora Potenza ha la chance della tripletta personale ma l’estremo ospite chiude lo specchio di porta. All’ intervallo Manfredonia- Ortanova 3-0.

La seconda frazione si apre con una doppia sostituzione nell’Ortanova. Dentro Di Dedda e Camporeale a dar manforte e al 51′ Cormio, con una grande botta dalla distanza, realizza il gol che riapre parzialmente la contesa. Il match è più equilibrato. Il Donia preferisce maggiormente controllare che offendere. Biason ci prova per due volte, con palla a lato. Girandola di cambi. Ripartenza al 75′ sull’asse Giambuzzi- Achik, pallone fuori bersaglio. Gli ortesi, con un maggior possesso palla, provano ad imbastire qualche manovra degna di nota.I padroni di casa stringono le maglie e concedono pochissimo e anzi chiudono i giochi con il piazzato di Achik, sottomisura, al 89′. Gioia per Consolazio, nei minuti di recupero. Il centravanti biancoazzurro fissa il proprio nome sul tabellino e fissa il finale sul 4-2.

A cura di Antonio Monaco. Manfredonia, 02 Ottobre 2022.