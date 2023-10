Attilio Barbone: riconoscimento Federale Nazionale di Maestro di Karate

OSTIA (ROMA) – Si è concluso presso, il Centro Olimpico PalaPellicone di Lido di Ostia, imponente struttura sportiva del Centro di preparazione Olimpica della FIJLKAM (Federazione Judo Lotta Karate Arti Marziale riconosciuta dal CONI come unica Federazione Sportiva Nazionale, che rappresenta ufficialmente l’Italia all’estero), il corso di formazione con relativi esami finali per l’ammissione ai quadri tecnici nella categoria Maestri.

La qualifica CONI, nella FIJLKAM è strutturata con 4 fasi: Aspirante allenatore, Allenatore,

Istruttore ed infine Maestro. Per cui per partecipare al concorso nazionale, a numero chiuso, Fijlkam Maestri è necessario avere molti anni di permanenza, per ognuna delle precitate qualifiche oltre che nel grado minimo di 4 Dan e avere partecipato a tutte le attività Federali

nel corso degli anni. Dopo molti anni d’insegnamento è risultato vincitore e quindi ammesso al corso Maestri, unico rappresentante della nostra Città il M.°Attilio BARBONE della MARTIAL ARTS TEAM – M.° BEN. Mauro LAGATTOLLA & M.° Attilio BARBONE -FIJLKAM KARATE- e della

“HIROSHI SHIRAI “ del M.° Nicola GAMBUTO, ha superato brillantemente l’esame sia teorico che pratico davanti a una autorevolissima Commissione composta dai massimi rappresentanti Federali del Karate Italiano.

Presieduta dal Vice Presidente Davide Benetello (Campione del Mondo) e dal Consigliere Nazionale Cinzia Colaiacomo (D.T. delle Fiamme Oro Polizia), composta dal D.T. delle Nazionali Luca Valdesi (più volte campione del Mondo e d’Europa), Gennaro Talarico (responsabile delle Nazionali Giovanili), Claudio Culasso (Presidente Commissione Insegnanti tecnici),Vincenzo Figuccio (allenatore delle Nazionali Senior) Sauro Baldiotti (componente Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici), Massimo Montecchiani (Preparatore Atletico delle Nazionali), Vincenzo Riccardi(Vice Presidente Regione Lazio), M.°Giovanni Mastropierro 7° dan, la Commissione ha esaminato oltre 63 candidati provenienti da tutta Italia.