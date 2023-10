Foggia: raccolta fondi per riportare a casa Ugo, gorilla del bar Duetto

Foggia, 2 ottobre 2023. Loro sono Francesco e Luigi, fondatori del brand Golpcore, un’idea nata, spiegano, proprio tra i tavoli del famoso bar Il Duetto di Foggia. La loro mission, in questi giorni è, fra le altre cose, riportare a casa Ugo, il gorilla del bar sparito qualche settimana fa.

“Qui, a dare l’ispirazione, si trovava la popolarissima statuetta di un gorilla. Era rappresentativa del bar e di tutti noi foggiani che almeno una volta siam passati da lì”. Com’è noto, la statuetta è sparita più di una settimana fa. Hanno lanciato una raccolta fondi per riportare il gorilla a casa.

“Ugo, la nostra musa ispiratrice, ha contribuito all’inizio di un’avventura e lo svilupparsi di una passione molto grande. Il suo posto è su quella sedia all’ingresso, gli occhi rivolti verso i suoi amici clienti e il cuore aperto all’accoglienza. Ugo, tratto identitario del nostro amato bar, osservava silenziosamente la sua compagnia e strappava un sorriso a chi era di passaggio. Questo è Ugo”.

“Ugo è stato spodestato dal suo trono e noi vogliamo rimettercelo. Sappiamo che le cose brutte trovano sempre il modo di accadere, qui. Ma Foggia non è solo questo.

Questa città è piena di bellezza e bisogna fare più spazio per mostrarla. Vogliamo restituire a Foggia e al Duetto il nostro Ugo e vogliamo farlo tramite questa raccolta fondi.

A partire da noi e con il vostro aiuto, tutti insieme, possiamo permettere ad Ugo di tornare a casa. A casa nostra. Un gesto per riprenderci Ugo e ricordarci che Foggia non è soltanto fango, Foggia è anche comunità”. Per la raccolta fondi RiprendiamociUgo